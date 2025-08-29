Polski zespół skazany na pożarcie? Mocne zdanie legendy! "Porachunki do wyrównania”

Michał BiałońskiPiłka nożna

Już 2 października w Lidze Konferencji Jagiellonia zmierzy się w Białymstoku z teoretycznie najtrudniejszym rywalem – Ray Vallecano. Czy będzie skazana na pożarcie? – Po przegranej rywalizacji z Betisem Sewilla Jagiellonia ma porachunki do wyrównania z zespołami z Hiszpanii – uważa jej były piłkarz Tomasz Frankowski. Wszystkie mecze Conference League na antenach Polsatu Sport.

Dimitris Rallis przypieczętował awans Jagiellonii do Ligi Konferencji. Tomasz Frankowski (z prawej) skomentował losowanie rywali w fazie ligowej rozgrywek

Przeciwnikami Jagiellonii będą następnie: AZ Alkmaar (Holandia, wyjazd), Kuopion Palloseura (Finlandia, dom), RC Strasbourg (Francja, wyjazd), Hamrun Spartans FC (Malta, dom), FK Škendija 79 Tetovo (Macedonia Północna, wyjazd).

Tomasz Frankowski komentuje losowanie Jagiellonii

- Jagiellonia trafiła na ciekawych rywali. Szczególnie Rayo Vallevano. Jagiellonii hiszpański styl jest dobrze znany, bo z Betisem Sewilla mierzyła się niedawno i ma do wyrównania porachunki z kolejnym przedstawicielem La Liga. A RC Strasbourg to z mojej perspektywy bliski zespół. Reprezentowałem jego barwy w latach 1992-1995, po odejściu z Jagiellonii – powiedział Polsatowi Sport legendarny napastnik Wisły i „Jagi” Tomasz Frankowski.

 

Czy siódmy zespół Francji w ubiegłym sezonie będzie faworytem w starciu z „Jagą”?

 

- Widziałem, że RC Strasbourg pokonało w dwumeczu Broendby Kopenhaga, wygrywając wczoraj na wyjeździe, więc jego zawodnicy dobrze weszli w sezon, a i w ubiegłym nie zawodzili. Teoretycznie szanse są 50 na 50, ale Jagiellonia zagra ze Strasbourgiem na wyjeździe, więc minimalnie większe ma jednak Strasbourg. Gospodarz zawsze jest w uprzywilejowanej pozycji – nie ma wątpliwości „Franek”.

 

- Nie wykluczam, że w ramach wycieczki sentymentalnej, jako przewodnik, wybiorę się z klubem do Francji – planuje Tomasz Frankowski.

 

Jak ocenia szybką przebudowę, jaka udaje się trenerowi Adrianowi Siemieńcowi, który przed sezonem stracił kilku ważnych zawodników, na czele z Mateuszem Skrzypczakiem, Michalem Sackiem, czy Adrianem Dieguezem? Drugi z rzędu awans do Ligi Konferencji nie był tak oczywisty.

 

- Sumienna praca tak trenera, jak i działaczy, przyniosła owoce. Nie było żadnych nerwowych ruchów w okresie przygotowawczym, kiedy brakowało zawodników. Dzięki temu Jagiellonia wróciła na właściwe tory po pierwszej porażce z Bruk-Betem Termalicą 0:4. I dziś już nikt nie pamięta o przegranym 1:7 sparingu z Widzewem – dodaje Frankowski.

 

Jak strzelec 10 bramek dla reprezentacji Polski reaguje na cztery nasze zespoły w fazie ligowej Ligi Konferencji?

 

- To świetne zjawisko dla polskiej piłki i wielkie emocje dla kibiców, emocji nie zabraknie. Będą przychody dla klubów i stacji telewizyjnych. Biznes się kręci i bardzo dobrze! Szkoda, że brakuje kogoś w Lidze Europy, ale jak się nie ma co się lubi, to się lubi, co się ma – zakończył legendarny napastnik Wisły Kraków i Jagiellonii.

Liga Konferencji 2025/26:

faza ligowa, 1. mecz: 2 października
faza ligowa, 2. mecz: 23 października
faza ligowa, 3. mecz: 6 listopada
faza ligowa, 4. mecz: 27 listopada
faza ligowa, 5. mecz: 11 grudnia
faza ligowa, 6. mecz: 18 grudnia

 

faza play-off: 19 lutego 2026 i 26 lutego 2026
1/8 finału: 12 marca 2026 i 19 marca 2026
1/4 finału: 9 kwietnia 2026 i 16 kwietnia 2026
1/2 finału: 30 kwietnia 2026 i 7 maja 2026

Finał: 27 maja 2026 w Lipsku

