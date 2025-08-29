Jakie są szanse Polaków na MŚ? Turniej na Filipinach może być przełomowy

Ranking FIVB wskazuje na Polaków



Reprezentacja Polski w siatkówce mężczyzn od lat znajduje się na poziomie, który jest nieosiągalny dla wielu innych drużyn. Choć nie zawsze sięga po złoto najważniejszych imprez, to jednak liczy się w walce o strefę medalową. Biało-czerwoni grają najrówniej, co potwierdza ranking FIVB. W nim prowadzą od dłuższego czasu i mają sporą przewagę nad resztą.

Przed startem mistrzostw świata ich ranking to 400.14 pkt. Dla porównania drudzy Włosi mają 368.02 pkt, a uzupełniający podium Brazylijczycy 356.43 pkt. Zestawienie potwierdza, że to Polacy są głównymi faworytami do złota na Filipinach.

W decydujących meczach Ligi Narodów nie mieli sobie równych



Nadzieję polskich kibiców rozbudził występ kadry Nikoli Grbicia w rozgrywkach Ligi Narodów 2025. Choć w fazie zasadniczej zdarzały im się wpadki i zajęli dopiero piąte miejsce, to jednak w finałach byli bezkonkurencyjni. To, co najlepsze, Polacy zostawili na turniej w Ningbo. Rozegrali go na swoich zasadach i z łatwością pokonywali kolejne przeszkody.

W trzech meczach nie stracili seta, wygrywając kolejno z Japonią, Brazylią i Włochami. To potwierdziło ogromny potencjał polskiej drużyny, w której brakowało kilku gwiazd z poprzedniego sezonu. Udanie zaprezentowali się debiutanci i zmiennicy.

W grupie nie powinno być żadnych problemów



Jako najwyżej sklasyfikowana drużyna na świecie Polacy mogli liczyć na dobre losowanie fazy grupowej. Tak też było. Trafili do grupy B, gdzie mogą nie stracić ani jednego seta. Zagrają z zespołami dużo niżej notowanymi w hierarchii światowej siatkówki. Turniej otworzą z Rumunami, którzy są na 22. miejscu w rankingu FIVB. Ostatni raz drużyny te rywalizowały ze sobą w 2014 roku i oba mecze Ligi Europejskiej wygrali biało-czerwoni.

W drugim meczu zagrają z Katarem i będzie to absolutnie pierwszy mecz tych reprezentacji w pojedynkach o stawkę. Katarczycy zajmują 20. miejsce w zestawieniu i nie powinni być wymagającym rywalem.

Na zakończenie fazy grupowej Polaków czeka starcie z 19. drużyną globu, czyli Holendrami. Nasza drużyna regularnie gra z nimi w Lidze Narodów oraz innych rozgrywkach. Ostatnie 12 meczów skończyło się zwycięstwami biało-czerwonych, w tym w czerwcu tego roku. Liczymy na kontynuowanie tej passy i awans do fazy pucharowej.

Eksperci są zgodni. Polacy faworytami



W tej kwestii eksperci siatkarscy wydają się wyjątkowo zgodni. Faworytami do zdobycia tytułu mistrzów świata są Polacy. Na Filipiny lecą jako wicemistrzowie globu. Wcześniej dwukrotnie z rzędu sięgali po złoto. Od wielu lat nie schodzą ze swojego wysokiego poziomu. Jeżeli ominą ich kontuzje i trafią z formą na decydujące mecze strefy finałowej, to powinni walczyć o tytuł mistrzowski.

Polsat Sport