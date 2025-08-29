Debiut Jana Urbana w roli szkoleniowca reprezentacji Polski. Kiedy mecz Holandia - Polska? O której godzinie?

Sytuacja Biało-Czerwonych w eliminacjach do przyszłorocznych mistrzostw świata w Stanach Zjednoczonych nie wygląda najlepiej. Polacy w trzech meczach zdobyli sześć punktów. Dwa spotkania udało się wygrać ze znacznie niżej notowaną Maltą i Litwą.

W ostatnim meczu pod wodzą Michała Probierza Polska przegrała z Finlandią, komplikując sytuacje w grupowej tabeli. Reprezentacja Polski zajmuje 3. miejsce w tabeli, które nie daje możliwości gry w barażach.

Jan Urban przed objęciem drużyny narodowej był trenerem Górnika Zabrze.

Kiedy mecz Holandia - Polska? O której godzinie?

Kiedy grają Biało-Czerwoni? Kiedy debiut? To pytanie zadają sobie fani piłki nożnej. Jan Urban zadebiutuje w roli szkoleniowca reprezentacji Polski 4 września o godz. 2045.

AK, Polsat Sport