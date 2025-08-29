Kamil Grosicki wraca do reprezentacji Polski! Zaskakująca decyzja

Piłka nożna

W kadrze na wrześniowe zgrupowanie wśród powołanych zawodników przez Jana Urbana znalazł się Kamil Grosicki. Niespełna trzy miesiące temu zawodnik rozegrał pożegnalny mecz z orzełkiem na piersi.

Kamil Grosicki wraca do reprezentacji Polski! Zaskakująca decyzja
Fot. Cyfrasport
Kamil Grosicki

Kamil Grosicki zadebiutował w reprezentacji 2 lutego 2008 roku, w towarzyskim spotkaniu z Finlandią. Nie znalazł się jednak w kadrze na mistrzostwa Europy w 2012 roku, które były rozgrywane w Polsce i na Ukrainie. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Polskie kluby tworzą historię! Kapitalne wieści ws. rankingu UEFA

 

"Turbo Grosik" swój najlepszy okres w barwach Biało-Czerwonych przeżywał pod wodzą Adama Nawałki podczas eliminacji do Euro 2016. W pamięci kibiców została ostatnia akcja w zremisowanym meczu Polaków ze Szkotami, wówczas to on dośrodkowywał piłkę, którą Robert Lewandowski wepchnął do bramki.

 

Swój pożegnalny mecz "Grosik" rozegrał szóstego czerwca w towarzyskim meczu z reprezentacją Mołdawii, który zakończył się triumfem naszej kadry 2:0. Mimo to piłkarz Pogoni Szczecin teraz zdecydował się na powrót do drużyny narodowej. Urban powołał go na zbliżające się mecze kwalifikacji mistrzostwa świata. 

 

Kamil Grosicki w barwach reprezentacji Polski rozegrał dotychczas 94 spotkania, w których zdobył 17 bramek i zanotował 24 asysty. Szansa na powrót do gry w biało-czerwonych barwach pojawi się 4 września w wyjazdowym meczu z Holandią.

AK, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl

El. MŚ - jaki wynik 4.09?

KAMIL GROSICKIPIŁKA NOŻNAREPREZENTACJA POLSKI
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Analiza Tomasza Hajty: Mecz Dinamo City - Jagiellonia Białystok
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 