Kamil Grosicki wraca do reprezentacji Polski! Zaskakująca decyzja

Kamil Grosicki zadebiutował w reprezentacji 2 lutego 2008 roku, w towarzyskim spotkaniu z Finlandią. Nie znalazł się jednak w kadrze na mistrzostwa Europy w 2012 roku, które były rozgrywane w Polsce i na Ukrainie.

"Turbo Grosik" swój najlepszy okres w barwach Biało-Czerwonych przeżywał pod wodzą Adama Nawałki podczas eliminacji do Euro 2016. W pamięci kibiców została ostatnia akcja w zremisowanym meczu Polaków ze Szkotami, wówczas to on dośrodkowywał piłkę, którą Robert Lewandowski wepchnął do bramki.

Swój pożegnalny mecz "Grosik" rozegrał szóstego czerwca w towarzyskim meczu z reprezentacją Mołdawii, który zakończył się triumfem naszej kadry 2:0. Mimo to piłkarz Pogoni Szczecin teraz zdecydował się na powrót do drużyny narodowej. Urban powołał go na zbliżające się mecze kwalifikacji mistrzostwa świata.

Kamil Grosicki w barwach reprezentacji Polski rozegrał dotychczas 94 spotkania, w których zdobył 17 bramek i zanotował 24 asysty. Szansa na powrót do gry w biało-czerwonych barwach pojawi się 4 września w wyjazdowym meczu z Holandią.

AK, Polsat Sport