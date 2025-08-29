Kłótnia tenisistów po meczu US Open. Gwiazda pożegnała się z turniejem
Stefanos Tsitsipas pożegnał się z US Open już w drugiej rundzie turnieju. Dla Greka był to najlepszy wynik na wielkoszlemowych imprezach w tym sezonie. Po porażce z Danielem Altmaierem doszło do wymiany zdań pod siatką.
Po pięciosetowym boju Stefanos Tsitsipas po raz kolejny zawiódł na wielkoszlemowym turnieju. Grek ma za sobą nieudany sezon. Australian Open i Wimbledon zakończył się dla niego już na pierwszej rundzie. Podczas French Open zdołał wygrać tylko jedno spotkanie. Tym razem lepszy w pięciu setach okazał się niżej notowany Daniel Altmaier. Między zawodnikami doszło do sprzeczki.
Pretensje tenisisty wynikały ze sposobu serwisu Niemca. W czwartym secie Altmaier zagrał piłkę dołem, co według Tsitsipasa jest okazaniem braku szacunku do przeciwnika.
Altmaier powalczy w czwartej rundzie US Open z Alexem De Minaurem.
