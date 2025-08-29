Kolejna kontuzja u wielkich rywali Polaków! Siatkarz nie zagra na MŚ?

Włosi przygotowują się do startu wrześniowych mistrzostw świata. Ekipa prowadzona przez Ferdinando de Giorgiego przebywa obecnie w Turynie, gdzie rozgrywa mecze towarzyskie. W piątek po południu zmierzy się z Turkami.

ZOBACZ TAKŻE: Kolejni półfinaliści MŚ siatkarzy wyłonieni! Dotkliwa porażka gospodarzy

I to właśnie ze stolicy Piemontu napłynęły niepokojące wieści. Jak poinformowała Włoska Federacja Piłki Siatkowej (FIPAV), Giovanni Gargiulo doznał poważnego urazu. Środkowy zerwał więzadła torebki stawowej. Co więcej, atakujący kadry Yuri Romano zmaga się z urazem mięśniowym.

"Giovanni Gargiulo podczas treningu przed mistrzostwami świata doznał skręcenia prawej kostki. Przeszedł badania kliniczne i diagnostyczne, które wykazały zerwanie więzadła torebki stawowej. Zawodnik będzie monitorowany przez personel medyczny reprezentacji narodowej w celu ustalenia czasu powrotu do zdrowia.

Oprócz włoskiego środkowego, w turnieju w Piemoncie nie zagra Yuri Romano. Atakujący doznał naciągnięcia mięśnia obszernego przyśrodkowego lewego uda. Przeszedł badania kliniczne i diagnostyczne, a profilaktycznie został objęty zróżnicowanym programem treningowym, który ma wspomóc jego powrót do zdrowia. W ciągu najbliższych kilku dni sztab medyczny reprezentacji będzie monitorował stan kliniczny i funkcjonalny zawodnika, aby określić jego powrót do gry" - napisano w oficjalnym komunikacie FIPAV.

Jeżeli zawodnicy nie wrócą do pełni sił, kadra Włoch zostanie poważnie osłabiona przed turniejem na Filipinach. Przypomnijmy, że 23 sierpnia poinformowano o poważnej kontuzji jej gwiazdora - Daniele Lavii. Przyjmujący nie tylko nie zagra w czempionacie, ale prawdopodobnie ominie też dużą część sezonu ligowego.

Mistrzostwa świata mężczyzn odbędą się w dniach 12-28 września. Transmisje meczów będzie można oglądać na sportowych antenach Polsatu.