Kolejni półfinaliści MŚ siatkarzy wyłonieni! Dotkliwa porażka gospodarzy

Irańczycy już na samym początku tego spotkania zapewnili sobie dużą przewagę (8:2), która "ustawiła" wynik pierwszego seta. Persowie grali konsekwentnie, skutecznie, a co najważniejsze - starali się nie oddawać tzw. darmowych punktów rywalom. Chińczycy nie byli w stanie odrobić strat i przegrali premierową odsłonę 21:25.

ZOBACZ TAKŻE: W siatkarskiej federacji polecą głowy? "Po hańbie na MŚ czas na działania"

W drugim secie rywalizacja toczyła się cios za ciosem do stanu 14:14. Później na dwa punkty "uciekli" goście, ale nie to było dla gospodarzy najgorsze. Od wyniku 15:17 siatkarze reprezentacji Iranu zdobyli aż osiem "oczek" z rzędu, wygrywając z nieco oszołomionymi rywalami aż 25:15.

Trzecia partia była już wyraźnie zdominowana przez Persów, którzy punktowali seriami. Chińczycy nie mieli w sobie tyle siły i pomysłu, by znaleźć sposób na siatkarzy prowadzonych przez Gholamreza Momenimoghaddama. Zasłużenie przegrali tego seta i cały mecz 1:3.

W półfinale Irańczycy zagrają z Czechami.

Chiny - Iran 0:3 (21:25, 15:25, 15:25)