Koniec! Jose Mourinho zwolniony

W środę Fenerbahce walczyło o awans w ostatniej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów z portugalską Benficą. Wicemistrzowie Turcji przegrali w dwumeczu 0:1.

Zespół ze Stambułu spadł do Ligi Europy. Dla zarządu był to wynik poniżej oczekiwań. W piątek "The Special One" został zwolniony.

Mourinho współpracę z Fenerbahce rozpoczął w lipcu ubiegłego roku. Na ławce trenerskiej zasiadł w 62 meczach, nie zdobywając ani jednego trofeum.

- Dziękujemy mu za wkład w naszą drużynę i życzymy sukcesów w dalszej karierze - poinformował w mediach społecznościowych turecki zespół.

Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz.… pic.twitter.com/7MpkzNhEN4 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 29, 2025

Przyszłość legendarnego szkoleniowca nie jest jeszcze znana. Portugalczyk prowadził w swojej karierze trenerskiej m.in Real Madryt, Inter Mediolan, Chelsea czy Manchester United.

AK, Polsat Sport