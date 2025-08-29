Koniec! Jose Mourinho zwolniony
Spotkanie z Benficą w eliminacjach do Ligi Mistrzów było ostatnim dla Jose Mourinho w roli trenera Fenerbahce. Klub poinformował o zwolnieniu Portugalczyka.
W środę Fenerbahce walczyło o awans w ostatniej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów z portugalską Benficą. Wicemistrzowie Turcji przegrali w dwumeczu 0:1.
Zespół ze Stambułu spadł do Ligi Europy. Dla zarządu był to wynik poniżej oczekiwań. W piątek "The Special One" został zwolniony.
Mourinho współpracę z Fenerbahce rozpoczął w lipcu ubiegłego roku. Na ławce trenerskiej zasiadł w 62 meczach, nie zdobywając ani jednego trofeum.
- Dziękujemy mu za wkład w naszą drużynę i życzymy sukcesów w dalszej karierze - poinformował w mediach społecznościowych turecki zespół.
Przyszłość legendarnego szkoleniowca nie jest jeszcze znana. Portugalczyk prowadził w swojej karierze trenerskiej m.in Real Madryt, Inter Mediolan, Chelsea czy Manchester United.