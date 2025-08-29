Kto będzie kapitanem reprezentacji Polski? Jan Urban rozwiał wątpliwości

W piątek 29 sierpnia Polski Związek Piłki Nożnej opublikował listę piłkarzy, których nowy selekcjoner Biało-Czerwonych powołał na najbliższe mecze reprezentacyjne. Wśród wyznaczonych zawodników znalazł się największy gwiazdor naszej kadry w ostatnich latach - Robert Lewandowski.

Wiele osób zastanawiało się, czy napastnik Barcelony za kadencji Urbana będzie kapitanem kadry. Warto bowiem przypomnieć, że to właśnie ta kwestia była kością niezgody między Lewandowskim a Probierzem. Były selekcjoner pozbawił najlepszego strzelca w historii naszej kadry opaski kapitańskiej. Po tej decyzji "Lewy" poinformował, że nie będzie grał w drużynie narodowej, dopóki za jej sterami stoi Probierz. Kilka dni później selekcjoner zrezygnował z pełnionej funkcji.

Teraz nadchodzi "nowe rozdanie". Jak dowiedzieliśmy się z informacji opublikowanej w mediach społecznościowych przez Polski Związek Piłki Nożnej, Lewandowski ponownie będzie kapitanem Biało-Czerwonych.

- Chciałbym, byśmy rozpoczęli zgrupowanie z czystą kartą. Kapitanem reprezentacji będzie Robert Lewandowski, który pojawi się ze mną na poniedziałkowej konferencji prasowej. Funkcję wicekapitana powierzyłem Piotrowi Zielińskiemu, a trzecim kapitanem będzie Jan Bednarek. Zawodnicy zostali już o tym poinformowani – rozmawiałem z nimi i chciałem, by to oni jako pierwsi dowiedzieli się o mojej decyzji. Jest ona ostateczna i temat opaski kapitańskiej uważam za zamknięty, nie będziemy go więcej komentować - powiedział Urban, cytowany przez konto "Łączy nas piłka" na platformie "X".

Zgrupowanie kadry rozpocznie się 1 września. Przed Polakami wyjazdowy mecz z Holandią (04.09) i domowe starcie z Finlandią (07.09) w kwalifikacjach do mistrzostw świata.

AA, Polsat Sport