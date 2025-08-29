Lech, Legia, Jaga i Raków rzucają wyzwanie Europie! Takie jedenastki to szok

Plaga kontuzji w Poznaniu. Jak będzie wyglądał skład na Europę?



Mistrz Polski Lech Poznań przystępował do walki o europejskie puchary z dużym entuzjazmem. Miała być Liga Mistrzów, jednak skończyło się na Lidze Konferencji. W ostatnich tygodniach trener Niels Frederiksen zmaga się z wieloma wyzwaniami kadrowymi. Najlepsi wypadają przez kontuzje i trzeba szukać nowych rozwiązań. Z urazami borykają się m.in.:

· Patrik Walemark,

· Daniel Hakans,

· Radosław Murawski,

· Ali Gholizadeh,

· Joel Pereira,

· Robert Gumny.

Tak z kolei może wyglądać jedenastka Lecha na Europę:

1. Bartosz Mrozek,

2. Michał Gurgul,

3. Mateusz Skrzypczak,

4. Antonio Milić,

5. Joel Pereira,

6. Antoni Kozubal,

7. Gisli Thordarson,

8. Filip Jagiełło,

9. Luis Palma,

10. Leo Bengtsson,

11. Mikael Ishak.

Legia Warszawa wciąż szuka wzmocnień



Wiele roszad jest w składzie Legii Warszawa, która w dramatycznych okolicznościach pokonała Hibernian i wywalczyła awans. Z klubem pożegnali się jednak czołowi gracze, w tym m.in.:

· Jan Ziółkowski,

· Maxi Oyedele,

· Ryoya Morishita,

· Marc Gual.

W ich miejsce pojawili się Damian Szymański, Mileta Rajović, Arkadiusz Reca i Ermal Krasniqi. Dyrektor sportowy Michał Żewłakow wciąż pracuje nad kolejnymi wzmocnieniami, a w kręgu zainteresowań jest reprezentacyjny obrońca Kamil Piątkowski. Tak może wyglądać jedenastka Legii na Europę:

1.Kacper Tobiasz,

2. Ruben Vinagre,

3. Steve Kapuadi,

4. Artur Jędrzejczyk,

5. Paweł Wszołek,

6. Damian Szymański,

7. Juergen Elitim,

8. Bartosz Kapustka,

9. Ermal Krasniqi,

10. Mileta Rajović,

11. Jean-Pierre Nsame.

Czy Jagiellonia utrzyma liderów?



Władze Jagiellonii Białystok stają przed wyzwaniem, jakim jest utrzymanie liderów zespołu. Od wielu tygodni mówi się, że odejdzie Afimico Pululu, czyli jeden z najlepszych strzelców. Już wcześniej odeszli Mateusz Skrzypczak i Jarosław Kubicki.

Nie brakuje jednak wzmocnień. Trzon kadry został zachowany, więc Adrian Siemieniec ma powody do optymizmu. Nie jest wykluczone, że w końcówce okienka transferowego ktoś jeszcze dołączy do Dumy Podlasia. Tak może wyglądać jedenastka Jagiellonii na Europę:

1. Sławomir Abramowicz,

2. Bartłomiej Wdowik,

3. Bernardo Vital,

4. Yuki Kobayashi,

5. Norbert Wojtuszek,

6. Taras Romanczuk,

7. Leon Flach,

8. Dawid Dracha,

9. Alex Pozo,

10. Jesus Imaz,

11. Afimico Pululu.

Najlepszy napastnik może odejść z Rakowa



Stabilnie wygląda sytuacja Rakowa Częstochowa pod wodzą Marka Papszuna. Najwięcej znaków zapytania jest przy napastniku Jonatanie Braucie Brunesie. Wiele wskazuje na to, że za kilka milionów euro przeniesie się do innego klubu. Tak może wyglądać jedenastka Rakowa na Europę:

1. Kacper Trelowski,

2. Stratos Svarnas,

3. Zoran Arsenić,

4. Bogdan Racovitan,

5. Jean Carlos Silva,

6. Oskar Repka,

7. Peter Barath,

8. Fran Tudor,

9. Tomasz Pieńko,

10. Leonardo Rocha,

11. Michael Ameyaw.

