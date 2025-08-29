Legia awansowała po dramatycznej końcówce. Iordanescu przeżył piłkarski thriller

W pierwszej połowie bramkę dla Legii zdobył Wahan Biczachczjan. Jednak na początku drugiej połowy gole dla Hibernianu strzelili Rocky Bushiri, Martin Boyle i Miguel Chaiwa. W doliczonym czasie kontaktową bramkę zdobył Juergen Elitim. W dogrywce bramkarza Hibernianu pokonał Mileta Rajovic, co sprawiło, że Legia awansowała do fazy zasadniczej Ligi Konferencji.

- Jestem trenerem od 15 lat, ale nie jestem przyzwyczajony do takich thrillerów. Pierwsze i ostatnie minuty meczu w Edynburgu mogły wiele zmienić. Podobnie było w wyjazdowym meczu z AEK Larnaka. Historia powtórzyła się na początku drugiej połowy spotkania z Hibernianem. Nie możemy mieć takich chwil rozkojarzenia. One mogły wszystko zaprzepaścić. Kibice nas uratowali, bo wierzyli w nas do końca i pomogli nam osiągnąć cel. Oczywiście to również zasługa piłkarzy - oznajmił Iordanescu.

Legia udział w europejskich pucharach rozpoczęła od pierwszej rundy eliminacji Ligi Europy. Wyeliminowała FK Aktobe i Banik Ostrawa. W trzeciej rundzie odpadła z AEK Larnaka. Dlatego walczyła z Hibernianem o udział w Lidze Konferencji.

- Myślę, że zasłużyliśmy na ten awans. Niestety przez nasze błędy i nieskuteczność sprawiliśmy, że ta droga była znacznie trudniejsza i bardziej stresująca - ocenił trener Legii.

Iordanescu w połowie czerwca podpisał kontrakt z Legią. Poprowadził zespół w 13 meczach. Jego bilans to osiem zwycięstw, trzy remisy i dwie porażki.

- Kończymy pierwszy rozdział tego sezonu. Pokonaliśmy Lecha i zdobyliśmy Superpuchar Polski, a teraz awansowaliśmy do Ligi Konferencji. Osiągnęliśmy te dwa cele w ciągu dwóch miesięcy, choć nie było to łatwe. Mieliśmy krótki okres przygotowawczy, a nowi piłkarze dołączyli do nas już w trakcie sezonu i nie miałem czasu wkomponować ich do zespołu - oświadczył.

Oprócz Legii w Lidze Konferencji zagrają także Jagiellonia Białystok, Raków Częstochowa i Lech Poznań.

- To, że cztery polskie kluby awansowały do Ligi Konferencji to bardzo dobra wiadomość dla polskiej piłki nożnej - powiedział Iordanescu.

W niedzielę Legia zagra na wyjeździe z Cracovią.

- Teraz musimy skupić się na regeneracji przed kolejnym meczem, gdyż musimy jechać do Krakowa - podkreślił rumuński szkoleniowiec.

Po starciu z Legią w złym nastroju był trener Hibernianu David Gray.

- To był trudny mecz. Jesteśmy rozczarowani. Piłkarze dali jednak z siebie wszystko. Nie tylko w dwumeczu z Legią, ale we wszystkich sześciu spotkaniach w europejskich pucharach. Strata pierwszego gola była dużym ciosem, ale podnieśliśmy się w drugiej połowie i zagroziliśmy rywalom - stwierdził szkocki trener.

W niedzielę w 4. kolejce ligi szkockiej rywalem Hibernianu będzie St. Mirren.

- W tym momencie piłkarze są załamani, ale nie mamy czasu na użalanie się nad sobą. Już w ten weekend zagramy mecz z wymagającym zespołem i musimy zagrać na naszym najwyższym poziomie. Doświadczenie zebrane w meczach z Legią i innymi rywalami w Europie jest bezcenne i pomoże nam się rozwijać - zauważył Gray, który prowadzi Hibernian od czerwca 2024 roku.

- Od początku mojej kadencji przeszliśmy długą drogę. Kiedyś byliśmy w dole ligowej tabeli, a teraz walczymy w europejskich pucharach. Rozwijamy się jako zespół. Wciąż musimy pracować. W europejskich pucharach graliśmy dobrze przeciwko silnym przeciwnikom i sądzę, że możemy mieć bardzo udany sezon w krajowych rozgrywkach - zakończył Gray.

AK, PAP