Magazyn Olimpijski - 30.08. Transmisja TV i stream online

W pierwszej części programu gościem Pauliny Czarnoty-Bojarskiej będzie Władimir Semirunnij - dwukrotny medalista tegorocznych mistrzostw świata w łyżwiarstwie szybkim, który otrzymał polskie obywatelstwo i będzie mógł reprezentować Polskę na przyszłorocznych igrzyskach olimpijskich. Tematem rozmowy będą przygotowania do zbliżającego się sezonu, o których porozmawiamy też z Konradem Niedźwiedzkim, dyrektorem PZŁS i szefem misji olimpijskiej.



W drugiej części programu w studiu pojawią się trenerka Inga Buczyńska i zawodniczka Magdalena Szewczuk, które w czwartek wróciły z Rio de Janeiro, z wyjątkowo udanych dla Polek MŚ w gimnastyce artystycznej. W rozmowie wspomnienia z Rio oraz plany związane z kwalifikacjami do igrzysk w Los Angeles.



Magazyn Olimpijski w sobotę o 10:00 w Polsacie Sport 1, Polsat Box Go i na Polsatsport.pl. Program będzie też dostępny w naszym kanale YouTube.

Polsat Sport