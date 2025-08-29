Majchrzak odniósł wielką wygraną i wycofał się z US Open! To oficjalne

W czwartek Kamil Majchrzak odniósł jedną z najbardziej spektakularnych wiktorii w historii polskiego tenisa. W meczu drugiej rundy US Open z rozstawionym z "9" Karenem Chaczanowem Polak wrócił ze stanu 0:2 w setach, a w decydującej partii odrobił stratę z wyniku 2:5 i obronił łącznie pięć piłek meczowych.

Majchrzak zwyciężył ostatecznie z Chaczanowem po czterech godzinach i 31 minutach gry, meldując się w najlepszej "32" nowojorskiej imprezy wielkoszlemowej. Polak wziął tym samym rewanż na Rosjaninie za porażkę w czwartej fazie tegorocznej edycji Wimbledonu.

W piątek natomiast Majchrzak miał zainaugurować deblowe zmagania w US Open. Piotrkowianin był zgłoszony do zawodów z Jacobem Fearnleyem. Polsko-brytyjska para w pierwszej rundzie miała zmierzyć się z Niemcami Jakobem Schnaitterem i Markiem Wallnerem.

Ostatecznie do tego starcia nie dojdzie. Majchrzak i Fearnley wycofali się z rywalizacji. Ich miejsce zajęli Australijczycy Blake Bayldon i Adam Walton.

Majchrzak oczywiście nadal pozostaje w turnieju singlowym. W trzeciej fazie powalczy z kwalifikantem ze Szwajcarii - Leandro Riedim.