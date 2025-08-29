Liga Europy. Wyniki losowania fazy ligowej

W piątek 29 sierpnia odbyło się losowanie fazy zasadniczej Ligi Europy. Warto przypomnieć, że w tym roku miało ono zdecydowanie inny wygląd, niż w poprzednich sezonach. Podczas ceremonii na scenie nie pojawiły się żadne "kulki" czy "piłeczki". Za całe losowanie odpowiedzialny jest specjalny system.

ZOBACZ TAKŻE: Reprezentant Polski już niedługo zagra w nowym klubie! Padło "here we go"

Wszystkim zespołom przypisano ośmiu rywali - po dwóch z każdego z czterech koszyków. System wybrał następnie, które spotkania dana drużyna zagra u siebie, a które na wyjeździe. Należy jednak zaznaczyć, że zespół nie może rozegrać dwóch meczów domowych lub wyjazdowych przeciwko dwóm różnym ekipom z jednego koszyka.

System losujący upewnił się także, że żaden zespół w tej fazie rywalizacji nie trafił na inny klub ze swojego kraju. Co więcej, nie ma możliwości, by w fazie ligowej którykolwiek drużyna wylosowała więcej niż dwie ekipy z jednego państwa.

Wyniki losowania fazy zasadniczej Ligi Europy:

Zespoły z koszyka pierwszego:

Zespoły z koszyka drugiego:

Zespoły z koszyka trzeciego:

Zespoły z koszyka czwartego:

AA, Polsat Sport