Liga Europy. Wyniki losowania fazy ligowej

Piłka nożna

Za nami losowanie fazy zasadniczej Ligi Europy. Już wiemy, jakie mecze będziemy mogli obejrzeć w premierowym etapie międzynarodowej rywalizacji.

Liga Europy. Wyniki losowania fazy ligowej
fot. Polsat Sport
Liga Europy. Wyniki losowania fazy zasadniczej

W piątek 29 sierpnia odbyło się losowanie fazy zasadniczej Ligi Europy. Warto przypomnieć, że w tym roku miało ono zdecydowanie inny wygląd, niż w poprzednich sezonach. Podczas ceremonii na scenie nie pojawiły się żadne "kulki" czy "piłeczki". Za całe losowanie odpowiedzialny jest specjalny system.

 

ZOBACZ TAKŻE: Reprezentant Polski już niedługo zagra w nowym klubie! Padło "here we go"

 

Wszystkim zespołom przypisano ośmiu rywali - po dwóch z każdego z czterech koszyków. System wybrał następnie, które spotkania dana drużyna zagra u siebie, a które na wyjeździe. Należy jednak zaznaczyć, że zespół nie może rozegrać dwóch meczów domowych lub wyjazdowych przeciwko dwóm różnym ekipom z jednego koszyka. 

 

System losujący upewnił się także, że żaden zespół w tej fazie rywalizacji nie trafił na inny klub ze swojego kraju. Co więcej, nie ma możliwości, by w fazie ligowej którykolwiek drużyna wylosowała więcej niż dwie ekipy z jednego państwa.

Wyniki losowania fazy zasadniczej Ligi Europy:

Zespoły z koszyka pierwszego: 

 

 

Zespoły z koszyka drugiego: 

 

 

Zespoły z koszyka trzeciego:

 

 

Zespoły z koszyka czwartego:

 

AA, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
LIGA EUROPYPIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Bartłomiej Wdowik: Jesteśmy drugi rok z rzędu w Europie, historia klubu pisze się dalej
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 