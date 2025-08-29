Mistrzostwa świata w siatkówce 2025. Terminarz MŚ siatkarzy. Kiedy mecze?
Czas na MŚ siatkarzy 2025 na Filipinach. Kiedy mecze mistrzostw świata siatkarzy? O której godzinie? Sprawdź terminarz MŚ 2025 w siatkówce mężczyzn.
Mistrzostwa świata siatkarzy 2025 będą rozegrane w dniach 12 września - 28 września na Filipinach
W pierwszej fazie MŚ 2025 drużyny podzielono na osiem grup po cztery zespoły w każdej. Po dwie najlepsze drużyny z każdej z grup awansują do fazy pucharowej, która rozpocznie się od 1/8 finału.
Polscy siatkarze będą rywalizować w grupie B - z reprezentacjami Holandii, Kataru i Rumunii.
Terminarz MŚ siatkarzy 2025. Kiedy mecze?
12 września
12:00 Filipiny - Tunezja
