Mistrzostwa świata w siatkówce 2025. Terminarz MŚ siatkarzy. Kiedy mecze?

Mistrzostwa świata siatkarzy 2025 będą rozegrane w dniach 12 września - 28 września na Filipinach

W pierwszej fazie MŚ 2025 drużyny podzielono na osiem grup po cztery zespoły w każdej. Po dwie najlepsze drużyny z każdej z grup awansują do fazy pucharowej, która rozpocznie się od 1/8 finału.

Polscy siatkarze będą rywalizować w grupie B - z reprezentacjami Holandii, Kataru i Rumunii.

Terminarz MŚ siatkarzy 2025. Kiedy mecze?

12 września

12:00 Filipiny - Tunezja

BS, Polsat Sport