"Może to je obciąża". Polskie siatkarki grają o ćwierćfinał z Belgijkami

Dariusz Ostafiński, Polsat Sport: Polskie siatkarki chyba naoglądały się horrorów. Myślałem, że z Kenią i Wietnamem będzie dwa razy po 3:0, a z Niemkami może nie aż tyle, ale na pewno spokojnie. A był dreszczowiec.

Paulina Maj-Erwardt, brązowa medalistka mistrzostw Europy: Podobnie jak pan stawiałam na spokojne i pewne zwycięstwa z Wietnamem i Kenią. No i prócz pojedynczych przegranych setów, to ta reszta była poprawna. Trzymaliśmy kontrolę. Jednak z Niemkami, to chyba nikt nie przypuszczał, że taki horror będzie. Niemki są niżej notowane, według mnie mamy lepszy zespół od nich, a drżeliśmy o wynik, jak nigdy.

Pani coś z tego rozumie?

Chyba tylko to, że nie ma co patrzeć na wyniki w VNL. Ten jest traktowany przez wiele reprezentacji wyłącznie jako przetarcie przed najważniejszą imprezą sezonu. Niemki w VNL nie grały tak dobrze, jak teraz. Pokazały się z wyśmienitej strony, a nasze zawodniczki były zagubione. W czwartym secie Niemki miały wszystko w swoich rękach. Jakby tam znalazła się zawodniczka, która by to mentalnie dźwignęła, to pewnie one by wygrały. A tak wyszedł wygrany przez nas horror po tie-breaku.

Co jest z naszą drużyną nie tak?

Nasza forma bardzo faluje. Zamiast od pierwszego meczu budować pewność siebie jako zespół, wciąż przytrafiają nam się jakieś wpadki.

Forma chyba jednak jest, bo w innym razie nie potrafilibyśmy wyjść z takich opresji, jakie miały miejsce w meczu z Niemkami.

To nie jest kwestia braku formy, tylko braku stabilności. Widać, że drużyna ma potencjał, bo potrafi wychodzić z naprawdę trudnych sytuacji, jak choćby w meczu z Niemcami. Problemem jest to, że zamiast stopniowo budować pewność siebie i jakość gry, zbyt często zdarzają się przestoje czy błędy. Jeden mecz wygląda świetnie, kolejny dużo słabiej, a następny "w miarę poprawnie". To pokazuje, że potencjał jest, ale brakuje powtarzalności i konsekwencji, a właśnie to daje poczucie stabilnej formy, której obecnie najbardziej potrzeba.

My nie mamy stabilnej formy nawet w obrębie jednego meczu.

Zgoda. Tak było z Kenią, gdzie zaczynamy od pełnej kontroli, potem ni stąd, ni zowąd przegrywamy drugiego seta do 15, a w trzecim i czwartym jest pełna kontrola. Skończyło się zwycięstwem, ale takie granie nie buduje pewności siebie.

I jak tu marzyć o wygranej z Włoszkami?

W ogóle jak się patrzy na Włoszki w ostatnim okresie to ta perspektywa dla nas nie jest pozytywna. To jest najbardziej stabilny zespół spośród wszystkich. Jeśli przejdziemy Belgijki, to trafimy na możliwie najmocniejszego rywala. Najpierw trzeba jednak pokonać Belgijki. Tam są dwie zawodniczki, na które trzeba uważać. Z Herbots na czele. Ona trzyma tę drużynę mentalnie. Jeśli ją wyeliminujemy, to będzie nam się łatwiej grało. Jak tego nie zrobimy, to ona będzie napędzać siebie i koleżanki.

A to, co gramy wystarczy na Belgijki?

Czy to wystarczy? Trudno powiedzieć. Ja myślałam, że będzie spokojniej, że wygramy bez horrorów. Stało się inaczej, ale jednak dalej myślę o tej Belgii w kategoriach, że powinniśmy sobie poradzić. Tak się zastanawiam, czy naszej drużynie nie przeszkadza to, że są w tych meczach faworytkami. Może to je obciąża. Może z Włoszkami, jak tam dojdziemy, będzie nam się grało lepiej, bo tam, faworytkami nie będą.

Brzmi interesująco.

To jest newralgiczna sprawa. Różnica między muszę, a mogę, to klucz. Faworyt musi, a jak się nim nie jest, to obciążenie jest mniejsze.

Z drugiej strony możemy się cieszyć z tego, że ta nasza drużyna urosła i rozwinęła się na tyle, że w wielu meczach jest faworytem.

A na tych mistrzostwach to wszystko można sprowadzić do stwierdzenia, że taką mamy drabinkę. Z jednej strony są Włoszki, ale po drodze są zespoły będące w naszym zasięgu, czy wręcz takie, które miażdżyliśmy. Na razie, choć są ciężary, to wszystko idzie zgodnie z planem. Trzeba jednak otwarcie powiedzieć, że jedyny nasz przeciwnik to Włoszki.

Tak się zastanawiam, czy ta nasza reprezentacja gra na takich mistrzostwach tak, jak gra, bo brzydko mówiąc "idzie na ścięcie"? Nasze zawodniczki muszą mieć w głowach ten potencjalny ćwierćfinał z Włoszkami i to, że może on zakończyć marzenia o medalu.

Może ta teoria ma pokrycie w rzeczywistości. Może te problemy we wcześniejszych meczach pojawiły się, bo nie do końca koncentrujemy się na grupie. Wiedzieliśmy, że te mecze będą łatwe, więc głowa jest w ćwierćfinale z Włoszkami. Może, jakby grupa była mocniejsza, to byłoby inaczej. Bo tak, to wiemy, że przejdziemy, bo jesteśmy lepsze. No i jest w głowie ta świadomość, że są te Włoszki, najlepszy zespół tych mistrzostw, najbardziej poukładany. Jakby widełki były inne, to byłaby szansa zagrać o strefę medalową z kimś w zasięgu. Z Włoszkami nie będziemy grać jako faworyci, ale jak powiedziałam, może głowa będzie spokojniejsza, może łatwiej będzie się bić.

Jak pytałem Jakuba Bednaruka o naszą drużynę, to mówił, jak ważne jest to, żeby wszystkie zagrały w jednym czasie najlepszą siatkówkę. Pytanie, czy to możliwe? Weźmy taką Magdalenę Stysiak, która na VNL rosła w trakcie trwania turnieju, a tu wygląda tak, jakby to całe jej budowanie formy zaczęło się od nowa.

Nie łączyłabym wprost występów w VNL z tym, co dzieje się teraz, bo każdy turniej rządzi się innymi prawami. VNL to etap budowania i testowania, a mistrzostwa to już cel główny, z inną presją i innymi oczekiwaniami. Widać, że Magda Stysiak ma kłopot ze złapaniem rytmu. Pojawiają się momenty nieporozumień z rozgrywającą i problem z tempem, co zaskakuje, bo na tym poziomie nie powinno się to zdarzać.

Połowa naszego składu ma tak, jak Stysiak.

Część drużyny przechodzi przez podobne trudności, to pokazuje, że nie chodzi o samą formę jednej zawodniczki, lecz o szerszy problem stabilności gry zespołu. Być może wpływ mają emocje związane z rangą turnieju, dla niektórych to pierwsze tak duże mistrzostwa, a oczekiwania są ogromne, zarówno własne, jak i kibiców. Te zawodniczki urosły już na VNL, zdobyły medale i chciałyby sięgać jeszcze wyżej, ale czasem taka presja potrafi zatrzymać krok naprzód.

