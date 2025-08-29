Możliwe debiuty w reprezentacji Polski. Jan Urban powołał czterech nowych zawodników
Jan Urban ogłosił powołania na najbliższe mecze eliminacji do mistrzostw świata. W kadrze znalazło się czterech zawodników z szansą na debiut w narodowej reprezentacji.
O Janie Ziółkowskim zrobiło się głośno w kontekście jego przenosin do Włoch. 20-latek ostatecznie trafi do AS Roma. Ziółkowski prezentował dobrą dyspozycję w Legii Warszawa, z którą pożegnał się w czwartkowym meczu kwalifikacji Ligi Konferencji. Potencjał zawodnika oraz wyniki wpłynęły na jego transfer oraz powołanie do reprezentacji.
Bartosz Mrozek w ubiegłym sezonie został najlepszym bramkarzem PKO BP Ekstraklasy notując 13 czystych kont w barwach Lecha Poznań. 25- latek poza grą w drużynie "Kolejorza" reprezentował barwy Stali Mielec.
Arkadiusz Pyrka dobrze prezentował się w barwach Piasta Gliwice. W obecnym sezonie rywalizuje na boiskach Bundesligi w drużynie St. Pauli. W ostatnim meczu z Borussią Dortmund, w którym padł remis 3:3, rozegrał 77 minut.
Przemysław Wiśniewski w ubiegłym sezonie był bliski wywalczenia awansu do Serie A wraz ze Spezią. W finale baraży Polak i jego koledzy z drużyny ulegli jednak zespołowi Cremonese 2:3.
Szansa na premierowy występ dla debiutantów pojawi się 4 września podczas wyjazdowego meczu z reprezentacją Holandii.
