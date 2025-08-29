MŚ siatkarek 2025: Pary ćwierćfinałowe

MŚ siatkarek 2025 są rozgrywane w Tajlandii. Z 32 drużyn, które rozpoczęły zmagania w tej imprezie, szesnaście ekip przeszło do fazy play-off.





Mecze 1/8 finału zostaną rozegrane między piątkiem (29 sierpnia) a poniedziałkiem (1 września), po dwa spotkania każdego dnia. Na środę i czwartek (3 i 4 września) zaplanowano ćwierćfinały. W sobotę (6 września) odbędą się półfinały, a w niedzielę (7 września) decydujące starcia turnieju - mecz o trzecie miejsce oraz finał.

Pary ćwierćfinałowe MŚ siatkarek 2025:

2025-09-03: Holandia – Japonia

2025-09-03: Włochy/Niemcy – Polska/Belgia

2025-09-04: Chiny/Francja – Brazylia/Dominikana

2025-09-04: USA/Kanada – Turcja/Słowenia.

RM, Polsat Sport