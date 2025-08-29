MŚ siatkarek 2025: Pary ćwierćfinałowe
Trwa rywalizacja w fazie pucharowej mistrzostw świata w siatkówce kobiet. Kto już awansował do czołowej ósemki turnieju rozgrywanego w Tajlandii? Zobacz pary ćwierćfinałowe MŚ 2025.
MŚ siatkarek 2025 są rozgrywane w Tajlandii. Z 32 drużyn, które rozpoczęły zmagania w tej imprezie, szesnaście ekip przeszło do fazy play-off.
Mecze 1/8 finału zostaną rozegrane między piątkiem (29 sierpnia) a poniedziałkiem (1 września), po dwa spotkania każdego dnia. Na środę i czwartek (3 i 4 września) zaplanowano ćwierćfinały. W sobotę (6 września) odbędą się półfinały, a w niedzielę (7 września) decydujące starcia turnieju - mecz o trzecie miejsce oraz finał.
Pary ćwierćfinałowe MŚ siatkarek 2025:
2025-09-03: Holandia – Japonia
2025-09-03: Włochy/Niemcy – Polska/Belgia
2025-09-04: Chiny/Francja – Brazylia/Dominikana
2025-09-04: USA/Kanada – Turcja/Słowenia.
