MŚ siatkarek 2025: Pary ćwierćfinałowe

Siatkówka

Trwa rywalizacja w fazie pucharowej mistrzostw świata w siatkówce kobiet. Kto już awansował do czołowej ósemki turnieju rozgrywanego w Tajlandii? Zobacz pary ćwierćfinałowe MŚ 2025.

MŚ siatkarek 2025: Pary ćwierćfinałowe
fot. FIVB
Reprezentacja Holandii jako pierwsza zapewniła sobie grę w 1/4 finału mistrzostw świata w siatkówce.

MŚ siatkarek 2025 są rozgrywane w Tajlandii. Z 32 drużyn, które rozpoczęły zmagania w tej imprezie, szesnaście ekip przeszło do fazy play-off.

Zobacz także: MŚ siatkarek 2025. Wyniki i skróty meczów 1/8 finału

 

Mecze 1/8 finału zostaną rozegrane między piątkiem (29 sierpnia) a poniedziałkiem (1 września), po dwa spotkania każdego dnia. Na środę i czwartek (3 i 4 września) zaplanowano ćwierćfinały. W sobotę (6 września) odbędą się półfinały, a w niedzielę (7 września) decydujące starcia turnieju - mecz o trzecie miejsce oraz finał.

 

Pary ćwierćfinałowe MŚ siatkarek 2025:

 

2025-09-03: Holandia – Japonia
2025-09-03: Włochy/Niemcy Polska/Belgia

 

2025-09-04: Chiny/Francja Brazylia/Dominikana
2025-09-04: USA/Kanada Turcja/Słowenia.

 

WYNIKI I TABELE MŚ SIATKAREK

RM, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
MISTRZOSTWA ŚWIATAMŚ SIATKAREK 2025REPREZENTACJA KOBIETSIATKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Polska - Niemcy. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 