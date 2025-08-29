MŚ siatkarek: Holandia - Serbia. Relacja live i wynik na żywo

Siatkówka

Holandia kontra Serbia to spotkanie w ramach 1/8 finału MŚ siatkarek 2025. Relacja live i wynik na żywo meczu Holandia - Serbia na Polsatsport.pl.

W dniach 22 sierpnia – 7 września w Tajlandii są rozgrywane mistrzostwa świata w siatkówce kobiet. O tytuł najlepszej drużyny globu walczyły 32 reprezentacje, wśród nich Polska. W pierwszej części turnieju drużyny podzielono na osiem grup po cztery zespoły. Po dwie najlepsze ekipy z każdej z grup awansowały do fazy pucharowej, która rozpocznie się od 1/8 finału.

 

ZOBACZ TAKŻE: Polska siatkarka najlepsza! Nie ma sobie równych na mistrzostwach świata

 

Reprezentacja Polski występowała w grupie G. Siatkarki Stefano Lavariniego wygrały pierwszą część turnieju, a w walce o pierwsze miejsce pokonały Niemki 3:2.

 

Transmisje meczów mistrzostw świata w siatkówce kobiet 2025 można obejrzeć na sportowych antenach Polsatu i na Polsat Box Go. Mecze reprezentacji Polski również w Polsacie.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Holandia - Serbia na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 12:00.

