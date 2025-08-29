MŚ siatkarek 2025: Wyniki i skróty meczów 1/8 finału

W pierwszym meczu 1/8 finału doszło do niespodzianki. Siatkarki Serbii przegrały z Holandią 2:3 i nie obronią złota wywalczonego w dwóch poprzednich edycjach mistrzostw świata. W tym spotkaniu nie zagrała jedna z najlepszych siatkarek świata - Tijana Boskovic, która doznała kontuzji.

Zobacz także: MŚ siatkarek 2025. Składy wszystkich reprezentacji. Kto gra w turnieju?

Mistrzostwa świata siatkarek 2025 są rozgrywane w Tajlandii w dniach 22 sierpnia – 7 września. Wystartowały w nich 32 drużyny, a 16 z nich awansowało do fazy pucharowej.

Wyniki meczów 1/8 finału MŚ siatkarek 2025:

2025-08-29: Holandia – Serbia 3:2 (27:25, 26:24, 22:25, 20:25, 15:11)

2025-08-29: Japonia – Tajlandia (piątek, godzina 15.20; transmisja – Polsat Sport 1)

2025-08-30: Włochy – Niemcy (sobota, godzina 11.50; transmisja – Polsat Sport 1)

2025-08-30: Polska – Belgia (sobota, godzina 15.20; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat)

2025-08-31: Chiny – Francja (niedziela, godzina 11.50; transmisja – Polsat Sport 1)

2025-08-31: Brazylia – Dominikana (niedziela, godzina 15.20; transmisja – Polsat Sport 2)

2025-09-01: USA – Kanada (poniedziałek, godzina 11.50; transmisja – Polsat Sport 1)

2025-09-01: Turcja – Słowenia (poniedziałek, godzina 15.20; transmisja – Polsat Sport 1).

