Nadchodzi nowy sezon "Ninja vs Ninja", a w nim największe polskie i światowe gwiazdy!

To już 11. edycja zawodów Ninja, ale po raz pierwszy w tak przełomowej odsłonie. Międzynarodowa elita Ninja wkracza do gry… i może solidnie namieszać w układzie sił. Czy globalna czołówka zdoła zagrozić polskim mistrzom?

Czy ktoś zdetronizuje Jana Tatarowicza – jedynego zdobywcę legendarnej Góry Midoriyama? Rywalizacja będzie zacięta jak nigdy wcześniej, bo stawka rośnie: 200 000 zł dla zwycięzcy, 50 000 zł dla drugiego miejsca i 50 000 zł dla najlepszej kobiety – z tytułem Last Woman Standing.

W tym sezonie poznamy przedstawicieli tej ekstremalnej dyscypliny m.in. z Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Litwy, Malty i Szwajcarii. Na starcie pojawią się zawodnicy, którzy mają na koncie starty w światowych edycjach Ninja i potrafią walczyć do ostatniego chwytu. Wśród nich – również topowe zawodniczki i młode małżeństwo z USA, które odnosi sukcesy w amerykańskich edycjach Ninja i wspólnie buduje swoją sportową legendę. Czy polska czołówka, z Kasią Jonaczyk i Janem Tatarowiczem na czele, zdoła utrzymać pozycję liderów? Szykuje się prawdziwa sportowa batalia, której nie można przegapić.

Już w pierwszym odcinku programu pojawią się dwie legendy sportu - Michał Kubiak i Fabian Drzyzga. Jak mistrzowie świata poradzili sobie na torze?

Nowi zawodnicy, nowe przeszkody, nowy poziom emocji i... nowa twarz z Polsatu Sport. Marta Ćwiertniewicz to profesjonalna komentatorka sportowa, która z pasją poprowadzi wywiady z bohaterami toru.

A w roli komentatorów na host tower – niezawodny duet: Jerzy Mielewski i Łukasz "Juras" Jurkowski. To właśnie oni, z charakterystyczną energią i sportowym zacięciem, wprowadzą widzów w sam środek ekstremalnych zmagań w najnowszej edycji "Ninja vs Ninja".

"Ninja vs Ninja" we wtorki od 5. września o godz. 20:30 w Polsacie.

