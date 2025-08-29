Niezawodni Puławska i Stepun w pierwszym dniu MP w Bydgoszczy

Krajowe mistrzostwa sprinterów kajakowych rozpoczął sprint z prawdziwego zdarzenia, czyli dystans 200 m. W biegach trwających krócej niż minutę nie ma miejsca na pomyłkę, dlatego w wyścigach nie ma mowy o kalkulowaniu. Na dystansie, na którym w tym czy w poprzednich latach doczekaliśmy się wielu medali MŚ czy ME, brylowali faworyci, m.in. Anna Puławska (AZS AWF Gorzów Wielkopolski), która na przestrzeni całego sezonu imponuje wielką formą. Świeżo upieczona podwójna mistrzyni świata w konkurencjach olimpijskich przekonała, że również na najkrótszym dystansie jest w stanie pływać szybciej od konkurentek i to nie tylko indywidualnie. Puławska najpierw w finale jedynek na 200 m zostawiła w pokonanym polu m.in. klubową koleżankę Julię Olszewską czy Martynę Klatt (AZS AWF Poznań), z którą kilka dni temu została mistrzynią świata w K2 500 m. Dominacja gorzowianek miała miejsce również w finale kobiecych dwójek, gdzie Puławska z Olszewską nie dały szans rywalkom.

– W ostatnich dniach po MŚ odbieram bardzo dużo gratulacji. Cieszę się, że kibice doceniają wyniki w polskich kajakach. Jest to dla mnie ogromne szczęście. Wiedziałam natomiast, że muszę dalej trzymać formę. Do MP podchodzę bardzo poważnie, bo walczymy o wynik dla klubu. Przed startem powiedziałam, że chcę się dobrze bawić i popłynęłam finał K1 200 m z pozytywną energią i cieszę się, że udało mi się wygrać – komentowała Puławska. Z kolei dla Olszewskiej to najlepszy w karierze początek MP seniorów. – Jak wsiada się w dwójkę z Anią, to człowiek się nie zastanawia. Co do tego sezonu, to wiadomo, że jest lekki niedosyt, zwłaszcza po MŚ. Ale to jakaś lekcja, z której wyciągniemy wnioski i wrócimy silniejsze w przyszłości – zapewniała Olszewska.

Jeszcze więcej niż Puławska, bo aż trzy złota i to w godzinę, zdobył w piątek Jakub Stepun (AZS AWF Poznań). Na 200 m filar polskiej reprezentacji czuje się jak ryba w wodzie, co udowodnił choćby rok temu podczas ubiegłorocznych ME i MŚ. W finale jedynek pochodzący z Trzcianki 24-latek wygrał z czasem 35,70 sekundy przed Jarosławem Kajdankiem (Energetyk Poznań) i Igorem Komorowskim (UKS Silvant Elbląg), a w dwójkach triumfował do spółki z Klatt w mikście i Sławomirem Czarneckim wśród mężczyzn.

– To był dzień pełen wyzwań i dobrej zabawy. Udało mi się dobrze pościgać, bo wygrałem wszystkie sześć wyścigów. Nie ma czego żałować, że 200 m nie jest olimpijskie, tylko skupić się na tym, co jest i pozytywnie patrzeć w przyszłość – zaznaczał Stepun.

Zaskoczenia nie było w C1 200 m kobiet. Dominację na krajowym podwórku w olimpijskiej konkurencji kanadyjkarek potwierdziła Dorota Borowska (KS Posnania). Aktualna mistrzyni Europy zameldowała się na mecie przed Katarzyną Szperkiewicz (AZS AWF Poznań), medalistką tegorocznego PŚ w Szeged, oraz Kają Lach (Cresovia Białystok).

W piątek gorzowskie środowisko kajakowe miało uzasadnione prawo do radości nie tylko z uwagi na występy Puławskiej i Olszewskiej. Status najszybszego polskiego kanadyjkarza na 200 m zachował Oleksii Koliadych (KS Admira Gorzów Wlkp.), a drugi był Wiktor Głazunow (AZS AWF Gorzów Wlkp.). Na najniższym stopniu podium stanął Juliusz Kitewski (Zawisza Bydgoszcz), młodzieżowy mistrz Europy w tej konkurencji.

– Chciałem pokazać, że trzeba się ze mną liczyć i to czwarte miejsce na MŚ było dla mnie nieudanym dniem. Chciałem oddać dobry bieg i poczuć smak zwycięstwa – podsumował Koliadych, który w MP wystartuje jeszcze w C2 500 m, a następnie wraz z rodziną będzie wypoczywał po trudach sezonu.

Dwa złote medale MP 2025 za kanadyjkowe konkurencje na 200 m pojadą na Podlasie. Najlepiej spośród stawki finalistów C2 kobiet i C2 Mix spisały się osady Cresovii Białystok z Sylwią Szczerbińską na czele, która triumfowała w parach z Lach i narzeczonym Aleksandrem Kitewskim. Ten ostatni stawał też na drugim stopniu podium C2 mężczyzn, gdzie w parze z Franciszkiem Osetem przegrali tylko z Michałem Łubniewskim i Arsenem Śliwińskim (AZS Politechnika Opolska).

– W łódce między nami jest kompromis. Każde z nas wyraża swoje zdanie i wspólnie podejmujemy decyzję, co dobrze zrobić, żeby łódka równo jechała. Bardzo dobrze siebie znamy, wiemy, kto i co lubi. I tak to funkcjonuje na wodzie – opisywał wspólne pływanie z narzeczoną Aleksander Kitewski. – Zawsze wyjątkową chwilą jest dla mnie pływanie na mikście, bo jednak w grę wchodzą emocje – podkreślała Szczerbińska, która w MP w Bydgoszczy ostatni raz startuje pod aktualnym nazwiskiem. – Ślub planujemy na luty przyszłego roku. To na pewno będzie wyjątkowa data, która zostanie z nami na bardzo, bardzo długi czas – dodała przyszła pani Kitewska.

Warto wspomnieć, że w Bydgoszczy równolegle z MP seniorów w sprincie kajakowym rozgrywane są krajowe mistrzostwa w SUP. I tak oto pierwszego dnia czempionatu na Brdzie mistrzami Polski na dystansie 200 m zostali m.in. Rusłan Huseinov (WTS Orzeł Wałcz), Marta Apanasewicz (Sopocki Klub Żeglarski) wśród seniorów czy Hanna Dziedzicka Kamińska (RTW Racibórz).

W sobotę w Bydgoszczy drugi dzień mistrzostw. Sprinterzy kajakowi powalczą na dystansach 500 i 1000 m.

Wyniki piątkowych finałów 88. Mistrzostw Polski Seniorów w Sprincie Kajakowym w Bydgoszczy

Kobiety:

C1 200 m: 1. Dorota Borowska (KS Posnania), 2. Katarzyna Szperkiewicz (AZS AWF Poznań), 3. Kaja Lach (Cresovia Białystok)

C2 200 m: 1. Kaja Lach, Sylwia Szczerbińska (Cresovia Białystok), 2. Patrycja Szymańska, Katarzyna Szperkiewicz (AZS AWF Poznań), 3. Ewelina Antos, Elżbieta Nowak (AZS AWF Poznań)

K1 200 m: 1. Anna Puławska, 2. Julia Olszewska (obie AZS AWF Gorzów Wlkp.), 3. Martyna Klatt (AZS AWF Poznań)

K2 200 m: 1. Julia Olszewska, Anna Puławska (AZS AWF Gorzów Wlkp.), 2. Zuzanna Błażejczak, Zofia Więcławska (Włókniarz Chełmża), 3. Martyna Klatt, Zuzanna Gościniak (AZS AWF Poznań

Mężczyźni:

C1 200 m: 1. Oleksii Koliadych (Admira Gorzów Wlkp.), 2. Wiktor Głazunow (AZS AWF Gorzów Wlkp.), 3. Juliusz Kitewski (Zawisza Bydgoszcz)

C2 200 m: 1. Michał Łubniewski, Arsen Śliwiński (AZS Politechnika Opolska), 2. Aleksander Kitewski, Franciszek Oset (Cresovia Białystok), 3. Robert Chirilenco, Piotr Kujawa (AZS AWF Poznań)

K1 200 m: 1. Jakub Stepun (AZS AWF Poznań), 2. Jarosław Kajdanek (Energetyk Poznań), 3. Igor Komorowski (UKS Silvant Elbląg). K2 200 m: 1. Sławomir Czarnecki, Jakub Stepun (AZS AWF Poznań), 2. Sławomir Witczak, Kuba Wojciechowski (Energetyk Poznań), 3. Bartosz Grabowski, Antoni Łapczyński (OKSW Olsztyn)

Miksty:

C2 200 m: 1. Sylwia Szczerbińska, Aleksander Kitewski (Cresovia Białystok), 2. Milena Mackiewicz, Juliusz Kitewski (Zawisza Bydgoszcz), 3. Patrycja Szymańska, Piotr Kujawa (AZS AWF Poznań)

K2 200 m: 1. Martyna Klatt, Jakub Stepun (AZS AWF Poznań), 2. Adrianna Kąkol, Alex Borucki (KKW 1929 Kraków), 3. Anna Mielnik, Piotr Morawski (AZS Politechnika Opolska)

