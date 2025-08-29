Horror na siatkarskich MŚ! Obrończynie tytułu poza turniejem

Od samego początku tego starcia zapowiadało się na bardzo zaciętą walkę. Ani Holenderki, ani Serbki, nie szczędziły sił i grały bardzo agresywną siatkówkę. Gra toczyła się punkt za punkt, a to musiało skończyć się jednym - walką na przewagi. Wojnę nerwów w końcówce lepiej zniosły Holenderki i to ona zapisały premierową odsłonę na swoim koncie.

W drugiej partii rywalizacja wyglądała podobnie, tyle że Holenderki nieco wcześniej "odskoczyły" (22:19). Serbki wspięły się na wyżyny swoich umiejętności i doprowadziły do wyrównania (24:24), ale więcej już nie zdziałały. Po godzinie gry było już 2:0.

W trzecim secie początkowo rywalki dzielnie walczyły, w drugiej części ich gra znów zaczęła "odstawać". Wydawało się, że Holandia po raz kolejny w tym meczu będzie potrafiła wykorzystać okazję. Wtedy stało się jednak coś niespodziewanego. Od stanu 18:15 Serbki zdobyły pięć punktów z rzędu i tego prowadzenia już nie wypuściły. Wygrały tę partię i wróciły do gry o awans do ćwierćfinału.

Pobudzone zwycięstwem, zawodniczki prowadzone przez Zorana Terzicia zaczęły radzić sobie coraz lepiej. Znów punktowały seriami, zapewniając sobie coraz większy komfort. Częściej gubiły się za to Holenderki. Obrończynie tytułu wyraźnie odżyły i po dwóch godzinach gry doprowadziły do tie-breaka.

W nim zabrakło im jednak koncentracji. Siatkarki Felixa Koslowskiego "uciekły" na cztery punkty (8:4) i spokojnie kontynuowały grę. Serbki jeszcze ułatwiały im zwycięstwo, popełniając kilka prostych błędów. Holenderki postawiły kropkę nad "i", wygrały 15:11 i wyeliminowały mistrzynie świata z turnieju.

Holandia - Serbia 3:2 (27:25, 26:24, 22:25, 20:25, 15:11)