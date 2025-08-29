Po sześciu seriach gier GKS znajduje się w strefie spadkowej. Podopieczni Rafała Góraka zdobyli dotychczas cztery punkty, wygrywając z Arką Gdynia i remisując z Zagłębiem Lubin. W ostatnim spotkaniu katowiczanie ulegli Górnikowi Zabrze 0:3.

Radomiak ostatnio notuje gorsze występy. Po dobrym rozpoczęciu sezonu, gdzie piłkarze Joao Henriquesa w trzech pierwszych meczach zdobyli siedem punktów, teraz mają problemy z punktowaniem. W piątej kolejce zremisowali z Bruk-Betem Termalicą Nieciecza, a wcześniej przegrali z Jagiellonią Białystok i Koroną Kielce.

W poprzednim sezonie drużyny mierzyły się dwukrotnie - raz górą był Radomiak, a później padł remis. Jak będzie tym razem?

Relacja live i wynik na żywo meczu GKS Katowice - Radomiak Radom na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.

MR, Polsat Sport