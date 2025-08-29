Polak na podium w Pucharze Świata. Znakomity występ

Inne

Mateusz Polaczyk zajął trzecie miejsce w zawodach Pucharu Świata w kajakarstwie górskim w Lublanie. Wygrał Francuz Titouan Castryck. Wśród kobiet wicemistrzyni olimpijska Klaudia Zwolińska była 11., a triumfowała Brytyjka Kimberley Woods.

Polak na podium w Pucharze Świata. Znakomity występ
fot. PAP
Mateusz Polaczyk

Polaczyk w eliminacjach był dopiero 12. i w finale startował jako pierwszy. Nie przeszkodziło mu to w znakomitym występie, po którym zakończył rywalizację na podium, tracą do Castrycka 3,28 s.

 

ZOBACZ TAKŻE: Skład reprezentacji Polski na MŚ w Tokio. Oni powalczą o medale

 

Zwolińska natomiast w finale ominęła dziewiątą bramkę i straciła szansę na miejsce w czołówce. Do zwyciężczyni Woods miała 59,10 straty.

 

W przedbiegach odpadli Hanna Danek (32. lokata), Dominika Brzeska (37.), Dariusz Popiela (18.) oraz Jakub Brzeziński (36.).

 

W sobotę rywalizować będą kanadyjkarze, a na niedzielę zaplanowano zawody w kajakowej konkurencji cross.

 

W tegorocznym Pucharze Świata nie staruje już trzykrotna złota medalistka olimpijska Jessica Fox. Australijka, która jako jedyna wyprzedziła Zwolińską w konkurencji K1 na ubiegłorocznych igrzyskach w Paryżu, dochodzi od zdrowia po operacji wycięcia guza nerki.

 

Finał cyklu zaplanowany jest na 4-7 września w Augsburgu. Później odbędzie się jeszcze najważniejsza impreza sezonu - mistrzostwa świata w Sydney w dniach 29 września - 4 października.

BS, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
INNEKAJAKARSTWO
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Niels Laros zwycięzcą biegu na 1500 m podczas mityngu Diamentowej Ligi w Brukseli
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 