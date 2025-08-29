Polka poznała rywalkę na US Open! Na jej drodze stanie wielkoszlemowa mistrzyni

Faworytka gospodarzy w 2. rundzie wyeliminowała Chorwatkę Donnę Vekic, wygrywając 7:6 (7-5), 6:2.

Mecz nie stał na najwyższym poziomie, a w chaotycznej grze błędów było znacznie więcej niż udanych akcji.

ZOBACZ TAKŻE: Lider pokazał moc. Jannik Sinner w kolejnej rundzie US Open

Pierwsza partia to z obu stron festiwal przełamań - osiem i podwójnych błędów serwisowych - 16. Słaba dyspozycja urodzonej na Florydzie Gauff w tym elemencie to głównie kwestia nerwów (w pewnym momencie pojawiły się nawet łzy), a wicemistrzyni olimpijska z Paryża uskarżała się na kłopoty zdrowotne i poprosiła o pomoc medyczną.

Drugi set to już przewaga dysponującej większą siłą fizyczną, lepiej poruszającej się po korcie, ale i spokojniejszej Amerykanki, która szybko uzyskała przewagę i później kontrolowała wydarzenia na korcie. Spotkanie trwało godzinę i 40 minut.

Wcześniej w czwartek rozstawiona z numerem 28. Fręch wygrała z Amerykanką Peyton Stearns 6:7 (6-8), 6:3. 6:2 i po raz pierwszy w karierze zameldowała się na Flushing Meadows w 3. rundzie.

W sobotę dojdzie do trzeciego pojedynku niespełna 28-letniej Polki z siedem lat młodszą Gauff. Amerykanka w dwóch dotychczasowych - w ubiegłym roku w wielkoszlemowym Australian Open w Melbourne i w zawodach WTA w Rzymie - gładko zwyciężyła, nie tracąc seta.

W 3. rundzie zmagań w Nowym Jorku zagrają też Iga Świątek i Kamil Majchrzak.

PAP