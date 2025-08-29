Polska - Brazylia. Kiedy mecz polskich siatkarzy? O której godzinie Memoriał Wagnera?

Siatkówka

Polska - Brazylia, czyli czas na drugie spotkanie polskich siatkarzy w Memoriale Wagnera 2025. Kiedy mecz Polska - Brazylia? O której godzinie Polska - Brazylia w siatkówkę?

fot. PAP
Czas na drugi mecz polskich siatkarzy podczas Memoriału Wagnera 2025. W drugiej serii gier Biało-Czerwoni zmierzą się w wielkim hicie z Brazylijczykami.

 

W piątek na inaugurację Memoriału doszło do sporej niespodzianki - Brazylia przegrała z Argentyną w trzech setach. Polska natomiast rywalizowała z Serbią.

 

Memoriał Wagnera 2025 będzie dla czterech reprezentacji ważnym testem przed mistrzostwami świata, które we wrześniu odbędą się na Filipinach.

 

Poprzednią edycję tej imprezy wygrała reprezentacja Polski, a najlepszym zawodnikiem (MVP) turnieju został wybrany Kamil Semeniuk.

Polska - Brazylia. Kiedy mecz? O której godzinie?

Kiedy mecz siatkarzy Polska - Brazylia? Polscy siatkarze zmierzą się z Brazylią w sobotę 30 sierpnia. Godzina meczu Polska - Brazylia w Memoriale Wagnera to 20.30.

BS, Polsat Sport
REPREZENTACJA MĘŻCZYZNSIATKÓWKA
