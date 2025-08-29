Polska - Kuba. Kto wygrał mecz MŚ siatkarzy? Jaki wynik?

W fazie grupowej podopieczni Piotra Grabana długo byli niepokonani. Zwyciężyli cztery mecze z rzędu bez straty seta (z Portoryko, Koreą Południową, Kanadą i Kazachstanem). Sposób na Biało-Czerwonych znaleźli dopiero Irańczycy, którzy triumfowali 3:1 i tym samym to oni zakończyli zmagania w grupie na pierwszym miejscu.

Tym samym reprezentacja Polski z drugiej lokaty zameldowała się w najlepszej "16" tegorocznego mundialu. W 1/8 finału nasi rodacy po czterosetowym starciu odprawili Ukraińców. W ćwierćfinale trafili natomiast na Czechów, którzy okazali się mocniejsi. Nasi południowi sąsiedzi wygrali 3:1 i to oni trafili do strefy medalowej.



Polacy powalczą natomiast o miejsca 5-8. W pierwszej rundzie ich rywalem będzie Kuba.

