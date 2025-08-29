Polskie kluby poznały rywali w Lidze Konferencji! Czeka nas kilka hitów

Ten sezon, jeżeli chodzi o rywalizację w europejskich pucharach, z pewnością będzie wyjątkowy dla polskich kibiców. Warto bowiem zaznaczyć, że w czwartek cztery ekipy z PKO BP Ekstraklasy zapisały się złotymi zgłoskami na kartach historii futbolu w naszym kraju. Pierwszy raz będziemy mieli aż czterech przedstawicieli polskiej piłki nożnej w europejskich pucharach. W fazie zasadniczej Ligi Konferencji wystąpią Lech Poznań, Legia Warszawa, Jagiellonia Białystok i Raków Częstochowa.

Należy przypomnieć, że w poprzedniej kampanii nasze kluby zachwycały swoją grą w najmłodszym pucharze pod egidą UEFA. Legia i Jagiellonia dotarły aż do ćwierćfinałów zmagań, gdzie polegli z późniejszymi finalistami: Chelsea i Realem Betis. Wszyscy polscy kibice mają nadzieję, że ekipy z naszego kraju równie dobrze - a może nawet lepiej - zaprezentują się w tym sezonie.

W piątek 29 sierpnia odbyło się oficjalne losowanie fazy ligowej Ligi Konferencji. Wiemy zatem, z kim w rywalizacji o europejski puchar zmierzą się ekipy z PKO BP Ekstraklasy.

Poniżej znaleźć można znaleźć rozpiskę meczów, które polskie drużyny zagrają w fazie zasadniczej Ligi Konferencji.

Z kim zagrają Polskie kluby w fazie ligowej Ligi Konferencji (D - mecze domowe, W- mecze wyjazdowe)?

Legia Warszawa: AC Sparta Praga (D), Szachtar Donieck (W), Lincoln Red Imps FC (D), NK Celje (W), Samsunspor (D), FC Noah (W)

Lech Poznań: SK Rapid Wiedeń (D), Rayo Vallecano (W), 1.FSV Mainz 05 (D), Lincoln Red Imps FC (W), FC Lausanne-Sport (D), SK Sigma Ołomuniec (W)

Jagiellonia Białystok: Rayo Vallecano (D), AZ Alkmaar (W), Kuopion Palloseura (D), RC Strasbourg (W), Hamrun Spartans FC (D), Shkendija Tetowo (W)

Raków Częstochowa: SK Rapid Wiedeń (D), AC Sparta Praga (W), Zrinjski Mostar (D), Omonia Nikozja (W), CS Universitatea Craiova (D), SK Sigma Ołomuniec (W)

AA, Polsat Sport, PAP