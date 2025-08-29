Polskie kluby tworzą historię! Kapitalne wieści ws. rankingu UEFA

Z grona naszych pucharowiczów, Jagiellonia i Lech zaprezentowali się bez większej presji, aczkolwiek z zupełnie innych powodów. Białostocczanie mieli bowiem komfortowy wynik z pierwszego starcia z Dinamo Tirana, wygrywając 3:0. W rewanżu udało się wywalczyć remis 1:1. Z kolei ekipa z Wielkopolski niespodziewanie wysoko uległa u siebie belgijskiemu Genk aż 1:5 w czwartej rundzie kwalifikacji Ligi Europy i nie dawano jej większych szans na powodzenie w rewanżu. "Kolejorz" zaprezentował się jednak ambitnie i wygrał 2:1, co jest niezwykle istotne dla rankingu UEFA.

Najwięcej emocji przeżywaliśmy w meczach z udziałem Rakowa i Legii. Oba zespoły broniły skromnej jednobramkowej zaliczki z pierwszego starcia. Częstochowianie ostatecznie pokonali na wyjeździe bułgarską Ardę Kyrdżali 2:1, natomiast warszawianie po dogrywce zremisowali ze szkockim Hibernian 3:3. To sprawiło, że pierwszy raz w historii aż cztery polskie zespoły zagrają jesienią w europejskich pucharach.

Dwa remisy i dwa zwycięstwa pozwoliły polskim klubom wywalczyć trzy punkty, które zostały podzielone przez liczbę drużyn, czyli cztery, co daje 0,750 pkt. do rankingu UEFA. Warto zaznaczyć, że za zwycięstwo otrzymuje się punkt, natomiast za remis pół punktu.

Spośród wszystkich nacji będących bezpośrednio nad Polską w rankingu UEFA, to najlepszy wynik. Dzięki temu gonimy znajdujących się powyżej Norwegów, Greków i Czechów. Nasi południowi sąsiedzi zajmują upragnione dziesiąte miejsce. Dlaczego upragnione? Dziesiąta lokata daje bowiem bezpośredni awans do Ligi Mistrzów, bez konieczności rozgrywania kwalifikacji!

Czwartkowy wieczór ułożył się fatalnie dla Czechów, ponieważ w ogóle nie wzbogacili się w rankingu! Ich dogonienie byłoby spełnieniem marzeń, ale do tego jeszcze daleka droga. O wiele bliżej są wspominani Norwegowie oraz Grecy. A jest o co walczyć. Polacy już teraz mogą być zadowoleni, bo zajmują 13. miejsce, które pozwala mistrzowi kraju na rozpoczęcie kwalifikacji do Champions League od czwartej rundy, czyli w najgorszym wypadku zagrać jesienią w Lidze Europy. Do tego w eliminacjach udział bierze wicemistrz kraju, a w sumie w pucharach startuje aż pięć zespołów.

W przypadku naszego kraju tak już będzie od sezonu 2026/2027, kiedy wystawimy aż pięć drużyn do rywalizacji w Europie, z czego aż dwie w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów. To przełomowy moment w dziejach polskiej piłki. A może być jeszcze lepiej, jeżeli uda się wyprzedzić Norwegów i Greków i zająć co najmniej 12. miejsce w rankingu UEFA.

W takim przypadku oprócz dwóch drużyn w eliminacjach Champions League, aż dwie polskie ekipy są uprawnione do gry w eliminacjach Ligi Europy, z czego jedna zaczyna od czwartej rundy, więc ma już zapewniony udział w Lidze Konferencji.

Dogonienie znajdującej się tuż nad nami Norwegii jest bardzo realne, ponieważ tracimy do niej niecały punkt, a dodatkowo kraj ten ma tylko dwóch przedstawicieli w pucharach na pięć, które wystawił. Pod tym względem Polska wypada najlepiej spośród wszystkich innych nacji z miejsc 9-17, ponieważ jako jedyna ma komplet drużyn w Europie.

Ranking UEFA:

10. Czechy - 40,300 (+0)

11. Grecja - 37,512 (+0,500)

12. Norwegia - 36,787 (+0,100)

13. Polska - 35,875 (+0,750)

14. Dania - 35,231 (+0,250)

15. Austria - 31,850 (+0,200)

Polsat Sport