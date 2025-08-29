Pora się przedstawić. Starzy znajomi i nowe twarze w Superpucharze

W sobotnie popołudnie 30 sierpnia najpierw z widzami przywita się jednak Szymon Rojek oraz jego goście. O godzinie 14:00 wystartuje studio zapowiadające spotkanie o Superpuchar Polski kobiet. Pół godziny później początek rywalizacji pań o trofeum. Szansę na obronę Superpucharu będą miały szczypiornistki KGHM Zagłębia Lubin. Tym razem naprzeciwko nich staną jednak nowe rywalki.

Przed rokiem podopieczne Bożeny Karkut po zaciętym starciu wygrały z KPR-em Gminy Kobierzyce 23:21. Teraz rywalizacja będzie jeszcze bardziej prestiżowa - kibice będą mogli zobaczyć klasyk Lubin kontra Lublin. MKS przystąpi do sezonu 2025/2026 pod nową nazwą PGE MKS El-Volt Lublin. Drużyna z województwa lubelskiego była jedyną ekipą, która na polskiej ziemi potrafiła w poprzednim sezonie ograć lubinianki. Na wyjeździe MKS wygrał jeszcze pod wodzą Edyty Majdzińskiej, a w rundzie mistrzowskiej triumfował u siebie już jako zespoł prowadzony przez Pawła Tetelewskiego. Sezon zakończył jednak z 10-punktową stratą do mistrza z Lubina, tracąc sporo punktów w rywalizacji ze słabszymi drużynami.

Zagłębie takich wpadek nie miało i 30 sierpnia wyjdzie na parkiet w Łodzi jako mistrz Polski. Lubinianki triumfowały też w Pucharze Polski, więc tak naprawdę były w poprzednim sezonie klasą samą w sobie. Od pięciu lat nikt nie potrafi znaleźć długofalowej recepty w Orlen Superlidze na zespół prowadzony przez Bożenę Karkut.

Co ciekawe obydwa zespoły zmierzą się w nadchodzącym sezonie także w europejskich pucharach. Los tak chciał, że lubinianki i lublinianki zagrają w listopadowym dwumeczu w rundzie wstępnej Ligi Europejskiej. Sobotnie spotkanie będzie więc pierwszą okazją do oceny potencjału, jakim będą dysponowali w najbliższych miesiącach szkoleniowcy. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z przewidywaniami, to w sezonie 2025/2026 zobaczymy aż 8 klasyków Lublin kontra Lubin.

Starzy znajomi

Orlen Wisła Płock i Industria Kielce. Tych zespołów nikomu nie trzeba prezentować. Płocczanie i kielczanie nie muszą też przedstawiać się sobie - znają się jak łyse konie. Pewną zagadką dla trenerów może być to, jak nowe twarze wkomponowały się w ekipy, ale znając perfekcjonizm Tałanta Dujszebajewa i Xaviego Sabate, to mają już rozpracowanych nowych graczy przeciwnika i ich zachowania.

W Atlas Arenie polskim kibicom po raz pierwszy w oficjalnym spotkaniu powinny się zaprezentować gwiazdy światowego formatu. Więcej mówi się o nowych zawodnikach klubu z Płocka. Wszyscy kibice Orlen Wisły mają nadzieję, że Francuz Melvyn Richardson "wejdzie z buta" do drużyny. Wielkie oczekiwania są też pokładane we wracających do ekipy mistrza Polski Sergieju Kosorotowie oraz Zoranie Iliciu. Pytanie, jak Viktora Halgrimssona zastąpi między słupkami Torbjoern Bergerud.

W Kielcach największe ożywienie wywołuje nazwisko Aleksa Vlaha, który ma trudne zadanie by zastąpić Igora Karacicia. W Industrii jest też inny "nowy" rozgrywający Piotr Jędraszczyk. Pytanie, jaka rola jest mu pisana w tym sezonie w stolicy województwa świętokrzyskiego? I wreszcie - jak w debiucie w zespole z Kielc poradzi sobie były gracz Orlen Wisły Adam Morawski? Jak zareaguje na kibiców z Płocka, którzy z pewnością szykują dla niego coś specjalnego?

- Mecz z Industrią Kielce to gra psychologiczna - mówi przed spotkaniem obrotowy Orlen Wisły Dawid Dawydzik. Tę grę od wielu lat prowadzą także trenerzy Dujszebajew oraz Sabate. Nie inaczej będzie w sobotnie popołudnie w Łodzi. Szkoleniowiec Orlen Wisły po raz pierwszy od czterech sezonów nie będzie miał wsparcia Dawida Nilssona, który latem pożegnał się z posadą drugiego trenera. Ale Nilsson pojawi się w Atlas Arenie - usiądzie w naszym studiu przed meczem o Superpuchar Polski mężczyzn.

Rok temu historyczne, pierwsze trofeum wywalczyła Orlen Wisła, która wygrała 27:23. Było to najwyraźniejsze zwycięstwo którejś ze stron w sześciu spotkaniach rozegranych w poprzednim sezonie. Zazwyczaj zwycięzca "Świętej Wojny" nie był znany aż do 60. minuty rywalizacji. Scenariusz "na żyletki" przewiduje także teraz Dawydzik. - Zakładam remis, karne i Mirko (Alilovic - przyp. red.) z radości biegnie przez całe boisko - mówi kołowy Płocka.

Superpuchar Polski w piłce ręcznej. Gdzie obejrzeć?

Sobota, 30 sierpnia 2025 roku

· Godz. 14:30 (od 14:00 start studia) KGHM Zagłębie Lubin – PGE MKS El-Volt Lublin (Polsat Sport 2, Polsat Box Go).

· Godz. 18:00 (od 16:30 start studia) ORLEN Wisła Płock – Industria Kielce (Polsat Sport 2, Super Polsat, Polsat Box Go).

· Do 20:40 studio pomeczowe w Polsat Sport 2.

Polsat Sport