Porażka polskiego klubu w Lidze Mistrzów. Dwa gole stracone w ostatniej minucie
Hokeiści GKS Tychy przegrali na wyjeździe z austriackim Red Bull Salzburg 1:3 (0:1, 1:0, 0:2) w swoim pierwszym meczu Ligi Mistrzów. Gospodarze dwa gole strzelili w ostatniej minucie spotkania.
Pekka Tirkkonen, trener GKS Tychy.
Tyszanie w niedzielę zmierzą się w Zurychu z triumfatorem poprzedniej edycji LM - ZSC Lions.
GKS zagra również z fińskim Lukko Rauma, szwedzkimi SHL Frolundą Goeteborg i Lulea HF oraz austriackim KAC Klagenfurt. Z ekipami ze Szwecji i Finlandii tyszanie zagrają na własnym lodowisku.
W tej edycji LM uczestniczą 24 drużyny. Po rozegraniu spotkań fazy zasadniczej najlepszych 16 zespołów awansuje do 1/8 finału.
Salzburg - GKS Tychy 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)
Bramki: Benjamin Nissner 1, Thomas Raffl 60, 60 - Joona Monto 32
Kary: Red Bull 4 minuty, GKS – 8 minut.Przejdź na Polsatsport.pl
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Kamil Górny: Trudno znaleźć jedną przyczynę porażki