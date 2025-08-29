Porażka polskiego klubu w Lidze Mistrzów. Dwa gole stracone w ostatniej minucie

Tyszanie w niedzielę zmierzą się w Zurychu z triumfatorem poprzedniej edycji LM - ZSC Lions.

GKS zagra również z fińskim Lukko Rauma, szwedzkimi SHL Frolundą Goeteborg i Lulea HF oraz austriackim KAC Klagenfurt. Z ekipami ze Szwecji i Finlandii tyszanie zagrają na własnym lodowisku.

W tej edycji LM uczestniczą 24 drużyny. Po rozegraniu spotkań fazy zasadniczej najlepszych 16 zespołów awansuje do 1/8 finału.

Salzburg - GKS Tychy 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)

Bramki: Benjamin Nissner 1, Thomas Raffl 60, 60 - Joona Monto 32

Kary: Red Bull 4 minuty, GKS – 8 minut.

BS, PAP