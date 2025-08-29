Powołania piłkarskiej reprezentacji Polski już dzisiaj! Na kogo postawi Jan Urban?

Nowy selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban, zgodnie z zapowiedzią PZPN, ma ogłosić w piątkowe południe listę piłkarzy powołanych na wrześniowe mecze eliminacji mistrzostw świata - z Holandią i Finlandią. Czy do kadry wróci Robert Lewandowski?

fot. Cyfrasport
Kogo Jan Urban powoła na najbliższe mecze piłkarskiej reprezentacji Polski?

Zgrupowanie kadry rozpocznie się w poniedziałek w Katowicach. Z Holendrami Biało-Czerwoni zmierzą się 4 września w Rotterdamie, a z Finami trzy dni później na Stadionie Śląskim w Chorzowie.

 

- Powołania na wrześniowe zgrupowanie zostaną ogłoszone w piątek, 29 sierpnia, o godz. 12.00 w formie komunikatu opublikowanego na stronach "Łączy nas Piłka" oraz pzpn.pl - przekazał niedawno rzecznik prasowy reprezentacji Emil Kopański.

 

Biało-Czerwoni po trzech meczach grupy G eliminacji mają sześć punktów i... nowego trenera. Rozpoczęli udanie - pod wodzą Michała Probierza wygrali oba marcowe spotkania w Warszawie z niżej notowanymi rywalami. Na inaugurację pokonali Litwę 1:0, a następnie Maltę 2:0.

 

10 czerwca ulegli jednak na wyjeździe Finlandii 1:2, co w połączeniu z wcześniejszą aferą dotyczącą opaski kapitana i rezygnacją Lewandowskiego z gry w kadrze pod wodzą Probierza doprowadziło do rewolucji w reprezentacji.

 

Dwa dni po meczu w Helsinkach ówczesny selekcjoner zrezygnował ze stanowiska, a 16 lipca prezes PZPN Cezary Kulesza ogłosił wybór jego następcy - mianował Jana Urbana.

 

Wszystko wskazuje na to, że na ogłoszonej w piątek liście piłkarzy znajdzie się Lewandowski. Jak przyznał niedawno selekcjoner, 37-letni napastnik Barcelony chce wrócić do kadry narodowej.

 

Nowy trener reprezentacji ma bardzo mało czasu przed debiutem z Holandią. Wielu kadrowiczów jeszcze w niedzielę wystąpi w meczach ligowych swoich klubów, więc w poniedziałek nie wezmą udziału w pierwszym treningu pod wodzą Urbana (raczej zajęcia regeneracyjne w hotelu).

 

Z powodu kontuzji lub braku pracodawcy w nowym sezonie, na liście powołanych zabraknie kilku znanych z reprezentacji piłkarzy. Od początku sezonu na kłopoty zdrowotne narzeka m.in. Jakub Moder z Feyenoordu Rotterdam.

PAP
El. MŚ - jaki wynik 4.09?

