Przegrali 0:8, teraz zmierzą się z Legią. Jak gra rywal "Wojskowych" w LK?

Przypomnijmy, z kim przyjdzie zmierzyć się Legii. To: AC Sparta Praga, Szachtar Donieck, Lincoln Red Imps FC, NK Celje, Samsunspor, i FC Noah.

Ta ostatnia drużyna reprezentuje w europejskich pucharach Armenię. W poprzednim sezonie również była obecna w stawce Ligi Konferencji, ale nie zdołała awansować do fazy pucharowej. W sześciu meczach ugrała jedno zwycięstwo i jeden remis. Cztery spotkania przegrała.

Najdotkliwsza była porażka z Chelsea. 7 listopada 2024 roku ekipa z Armenii uległa londyńczykom aż 0:8.

Jak gra FC Noah, rywal Legii Warszawa? Obejrzyj skróty meczów z poprzedniego sezonu, które załączone są do tego tekstu.

Początek fazy ligowej Ligi Konferencji zaplanowano na 2 października. W niej drużyny zagrają po sześć meczów, a najlepsze awansują do fazy pucharowej. Ostatnia seria gier zaplanowana została na 18 grudnia.



Pierwsze osiem drużyn wywalczy bezpośredni awans do 1/8 finału, a zespoły z miejsc 9-24 powalczą o to w fazie play off.



W tym sezonie wielki finał zaplanowany został na 27 maja 2026 roku w Lipsku.