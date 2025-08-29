Przegrali 0:8, teraz zmierzą się z Legią. Jak gra rywal "Wojskowych" w LK?
Legia Warszawa poznała rywali w fazie ligowej Ligi Konferencji w sezonie 2025/2026. Jednym z nich będzie FC Noah z Armenii. Jak gra ta drużyna? Sprawdź poniżej.
TSC Backa Topola - Noah. Skrót meczu
Noah - APOEL Nikozja. Skrót meczu
Noah - Vikingur Reykjavik. Skrót meczu
Chelsea FC - Noah. Skrót meczu
SK Rapid Wiedeń - FC Noah. Skrót meczu
FC Noah - FK Mlada Boleslav. Skrót meczu
Przypomnijmy, z kim przyjdzie zmierzyć się Legii. To: AC Sparta Praga, Szachtar Donieck, Lincoln Red Imps FC, NK Celje, Samsunspor, i FC Noah.
Ta ostatnia drużyna reprezentuje w europejskich pucharach Armenię. W poprzednim sezonie również była obecna w stawce Ligi Konferencji, ale nie zdołała awansować do fazy pucharowej. W sześciu meczach ugrała jedno zwycięstwo i jeden remis. Cztery spotkania przegrała.
Najdotkliwsza była porażka z Chelsea. 7 listopada 2024 roku ekipa z Armenii uległa londyńczykom aż 0:8.
Jak gra FC Noah, rywal Legii Warszawa? Obejrzyj skróty meczów z poprzedniego sezonu, które załączone są do tego tekstu.
Początek fazy ligowej Ligi Konferencji zaplanowano na 2 października. W niej drużyny zagrają po sześć meczów, a najlepsze awansują do fazy pucharowej. Ostatnia seria gier zaplanowana została na 18 grudnia.
Pierwsze osiem drużyn wywalczy bezpośredni awans do 1/8 finału, a zespoły z miejsc 9-24 powalczą o to w fazie play off.
W tym sezonie wielki finał zaplanowany został na 27 maja 2026 roku w Lipsku.