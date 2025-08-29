Przegrali bratobójcze spotkanie. Jak gra rywal Rakowa Częstochowa w Lidze Konferencji?
Raków Częstochowa poznał rywali w fazie ligowej Ligi Konferencji. Wśród nich jest Omonia Nikozja. Jak gra cypryjski klub? Sprawdź poniżej.
Przypomnijmy, z kim przyjdzie zmierzyć się Rakowowi. To: SK Rapid Wiedeń, AC Sparta Praga, Zrinjski Mostar, Omonia Nikozja, CS Universitatea Krajowa i SK Sigma Ołomuniec.
Cypryjczycy w poprzednim sezonie grali w Lidze Konferencji. W fazie ligowej zajęli 22. miejsce, w związku z czym musieli zagrać w play-offach o 1/8 finału. W nich trafili na rodzimych rywali - Pafos.
W dwumeczu przegrali 2:3 i odpadli z turnieju.
Jak gra Omonia? Obejrzyj załączone do tego tekstu skróty meczów.
Początek fazy ligowej Ligi Konferencji zaplanowano na 2 października. W niej drużyny zagrają po sześć meczów, a najlepsze awansują do fazy pucharowej. Ostatnia seria gier zaplanowana została na 18 grudnia.
Pierwsze osiem drużyn wywalczy bezpośredni awans do 1/8 finału, a zespoły z miejsc 9-24 powalczą o to w fazie play off.
W tym sezonie wielki finał zaplanowany został na 27 maja 2026 roku w Lipsku.