Przypomnijmy, z kim przyjdzie zmierzyć się Rakowowi. To: SK Rapid Wiedeń, AC Sparta Praga, Zrinjski Mostar, Omonia Nikozja, CS Universitatea Krajowa i SK Sigma Ołomuniec.

Cypryjczycy w poprzednim sezonie grali w Lidze Konferencji. W fazie ligowej zajęli 22. miejsce, w związku z czym musieli zagrać w play-offach o 1/8 finału. W nich trafili na rodzimych rywali - Pafos.



W dwumeczu przegrali 2:3 i odpadli z turnieju.



Jak gra Omonia? Obejrzyj załączone do tego tekstu skróty meczów.



Początek fazy ligowej Ligi Konferencji zaplanowano na 2 października. W niej drużyny zagrają po sześć meczów, a najlepsze awansują do fazy pucharowej. Ostatnia seria gier zaplanowana została na 18 grudnia.



Pierwsze osiem drużyn wywalczy bezpośredni awans do 1/8 finału, a zespoły z miejsc 9-24 powalczą o to w fazie play off.



W tym sezonie wielki finał zaplanowany został na 27 maja 2026 roku w Lipsku.