Reprezentant Polski już niedługo zagra w nowym klubie! Padło "here we go"

Już od dłuższego czasu w przestrzeni medialnej pojawiały się doniesienia na temat możliwych przenosin Kiwiora do zespołu z Portugalii. Jak się jednak wydaje, teraz sprawa zmiany zespołu przez reprezentanta Polski jest już pewna. Romano przy ogłoszeniu wypożyczenia obrońcy użył nawet swojego słynnego hasła "here we go", co ma oznaczać, że co do przyszłości Kiwiora nie ma już wątpliwości.

ZOBACZ TAKŻE: Możliwe debiuty w reprezentacji Polski. Jan Urban powołał czterech nowych zawodników

Według informacji podanych przez włoskiego dziennikarza FC Porto zgodziło się na wypożyczenie reprezentanta Polski z obowiązkiem wykupu. Cała transakcja ma kosztować portugalski zespół 27 milionów euro.

Warto przypomnieć, że w FC Porto występuje obecnie także inny reprezentant Polski, grający na pozycji obrońcy. Chodzi oczywiście o Jana Bednarka.

Kiwior w Arsenalu gra od stycznia 2023 roku. W tym czasie rozegrał dla londyńskiego zespołu 68 spotkań, w których strzelił trzy gole i zaliczył pięć asyst. W sezonie 2023/2025 sięgnął po Superpuchar Anglii.

AA, Polsat Sport