Skład reprezentacji Polski na MŚ w Tokio. Oni powalczą o medale
61 reprezentantów Polski znalazło się w ekipie na lekkoatletyczne mistrzostwa świata w Tokio, które odbędą się w dniach 13-21 września. W składzie są m.in. trzykrotna mistrzyni olimpijska Anita Włodarczyk, pięciokrotny mistrz świata Paweł Fajdek i medalistka olimpijska z Paryża Natalia Bukowiecka.
Tokio po raz drugi będzie gospodarzem lekkoatletycznych mistrzostw świata. W 1991 roku Polacy zdobyli jeden medal - złoto w maratonie wywalczyła Wanda Panfil.
Cztery lata temu w Tokio odbyły się igrzyska olimpijskie, a polscy lekkoatleci zdobyli wówczas 9 medali - cztery złote, dwa srebrne, trzy brązowe.
W składzie reprezentacji znaleźli się utytułowani młociarze - trzykrotna mistrzyni olimpijska m.in. z Tokio Włodarczyk, a także pięciokrotny mistrz świata Fajdek. W stolicy Japonii nie wystartuje mistrz olimpijski z Tokio z 2021 roku Wojciech Nowicki, który zakończył sezon z powodu kontuzji.
O kolejny medal mistrzostw świata walczyć będzie specjalizująca się w biegu na 400 m Bukowiecka. To ona, jako jedyna z polskich lekkoatletów stanęła na podium ubiegłorocznych igrzysk olimpijskich w Paryżu. We Francji wywalczyła brąz.
Skład reprezentacji Polski na MŚ w Tokio:
KOBIETY
100 m, 4x100 m
Ewa Swoboda (KS Podlasie Białystok)