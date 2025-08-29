Świetna dyspozycja Alcaraza! Awans bez straty seta w US Open
Wicelider rankingu tenisistów Carlos Alcaraz bez większych problemów awansował do 1/8 finału wielkoszlemowego US Open. W piątek w Nowym Jorku Hiszpan pokonał rozstawionego z numerem 32. Włocha Luciano Darderiego 6:2, 6:4, 6:0. Spotkanie trwało godzinę i 44 minuty.
Carlos Alcaraz
Alcaraz jest w świetnej formie. W trzech dotychczasowych spotkaniach nie stracił seta, a łącznie oddał rywalom 23 gemy.
W 1/8 finału jego rywalem na pewno będzie Francuz: Benjamin Bonzi albo Arthur Rinderknech.
Alcaraz wygrał US Open w 2022 roku.Przejdź na Polsatsport.pl
