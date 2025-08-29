Świetna dyspozycja Alcaraza! Awans bez straty seta w US Open

Alcaraz jest w świetnej formie. W trzech dotychczasowych spotkaniach nie stracił seta, a łącznie oddał rywalom 23 gemy.

W 1/8 finału jego rywalem na pewno będzie Francuz: Benjamin Bonzi albo Arthur Rinderknech.

Alcaraz wygrał US Open w 2022 roku.

BS, PAP