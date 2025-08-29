Tego Kurek nie spodziewał się po koledze z reprezentacji. "Muszę przyznać"

Polscy siatkarze pewnie pokonali Serbię 3:0 (25:20, 25:13, 25:22) w meczu pierwszej kolejki Memoriału Huberta Jerzego Wagnera. Do gry wrócili niedostępni ostatnio z powodów zdrowotnych Bartosz Kurek oraz Norbert Huber.

Kapitan naszej kadry, pomimo braku rytmu meczowego, rozegrał bardzo dobre zawody. Co więcej - zrobił to w dniu swoich 37. urodzin, sprawiając sobie samemu miły prezent.



- Na początku była nerwowość, ale bardzo pomogli mi koledzy z drużyny, którzy przykryli moje niedociągnięcia. Później już było dobrze i wydaje mi się, że coś od siebie dałem. W kilku momentach sprzyjało mi szczęście, ale kiedy ma sprzyjać, jeśli nie w urodziny? - powiedział uśmiechnięty od ucha do ucha kapitan.



Obok Kurka z korzystnej strony zaprezentował się również Marcin Komenda. Nasza reporterka Marta Ćwiertniewicz zapytała swojego rozmówcę o opinię na temat ostatniej formy, a także piątkowego występu zawodnika Bogdanki LUK Lublin.



- Marcin od dłuższego czasu był w szerokiej kadrze, mieliśmy okazję trochę wspólnie trenować. Muszę przyznać, że jestem zaskoczony tym, na jak wysoki poziom wskoczył. Fajnie, że mamy kolejnego zawodnika na tej pozycji gotowego do prowadzenia gry. Nawiasem mówiąc Janek Firlej nie odstaje od niego, więc konkurencja będzie mocna - podkreślił Kurek.



Cała rozmowa z Bartoszem Kurkiem w załączonym materiale wideo.