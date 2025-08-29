Urban ogłosił pierwsze powołania do kadry! Co z Lewandowskim?

W normalnych okolicznościach takie pytanie byłoby zbędne, wszak mówimy o największej gwieździe kadry. Problem w tym, że napastnik Barcelony na początku czerwca zadeklarował koniec gry dla reprezentacji, ale jednocześnie podkreślił, że uczynił to ze względu na Michała Probierza - ówczesnego opiekuna drużyny narodowej, z którym popadł w konflikt. Probierza w kadrze już nie ma, ponieważ podał się do dymisji. Zastąpił go właśnie Urban, więc naturalnie wróciło pytanie, czy 37-latek ponownie zagra z orzełkiem na piersi.

Lewandowski opuścił początek sezonu w Barcelonie ze względu na uraz mięśnia, ale ostatnio zagrał kwadrans w wygranym przez mistrzów Hiszpanii meczu z Levante w La Liga. Co najważniejsze, legenda Bayernu Monachium widnieje na liście powołanych przez Urbana.

Zgrupowanie reprezentacji Polski rozpocznie się w poniedziałek 1 września. Biało-Czerwoni po trzech meczach eliminacyjnych mają w dorobku sześć punktów za domowe zwycięstwa z Maltą (2:0) i Litwą (1:0). W trzecim starciu nasz zespół przegrał na wyjeździe z Finlandią (1:2), a po tamtym spotkaniu z posadą pożegnał się Probierz. Awans na mundial w USA wywalczy triumfator grupy, natomiast wicelider zagra w barażach.

Kadra reprezentacji Polski na mecze z Holandią i Finlandią:

🆕 POWOŁANIA

Selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban ogłosił listę zawodników powołanych na wrześniowe zgrupowanie oraz mecze z Holandią i Finlandią. 🇵🇱 pic.twitter.com/blvOPazlFK — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) August 29, 2025

Bramkarze: Bartłomiej Drągowski, Kamil Grabara, Bartosz Mrozek, Łukasz Skorpuski

Obrońcy: Jan Bednarek, Tomasz Kędziora, Arkadiusz Pyrka, Paweł Wszołek, Matty Cash, Jakub Kiwior, Przemysław Wiśniewski, Jan Ziółkowski

Pomocnicy: Przemysław Frankowski, Kamil Grosicki, Bartosz Kapustka, Bartosz Slisz, Nicola Zalewski, Piotr Zieliński, Sebastian Szymański, Jakub Piotrowski, Jakub Kamiński

Napastnicy: Adam Buksa, Robert Lewandowski, Krzysztof Piątek, Karol Świderski

Polsat Sport