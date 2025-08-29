W tegorocznych mistrzostwach świata siatkarzy do lat 21 biorą udział 24 reprezentacje, które podzielone zostały na cztery grupy. Faza grupowa trwała od 21 do 26 sierpnia. W tym czasie każdy z zespołów rozegrał po pięć spotkań.

Zespoły, które zajęły miejsca 1-4 w grupach, awansowały do 1/8 finału czempionatu. Ich zwycięzcy grają w ćwierćfinałach.

W jednym z nich reprezentacja Polski uległa Czechom 1:3. Oznacza to, że siatkarze prowadzeni przez Piotra Grabana zagrają o miejsca 5-8. Ich rywalem w pierwszym z dwóch meczów będą przegrani ze starcia Włochy - Kuba. Zwycięzcy zagrają w półfinale z drużyną narodową Czech.

Mistrzostwa świata U-21 w Jiangmen potrwają do 31 sierpnia.

Relacja live i wynik na żywo meczu Włochy - Kuba na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 14:00.

