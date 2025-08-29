Wyrzucili za burtę Galatasaray. Jak gra rywal Jagiellonii Białystok w Lidze Konferencji?

Jagiellonia Białystok poznała rywali w Lidze Konferencji. Jednym z nich jest holenderski AZ. Jak gra holenderska drużyna? Sprawdź poniżej.

fot. PAP/EPA
Przypomnijmy, z kim zmierzy się Jagiellonia w fazie ligowej Ligi Konferencji. To: Rayo Vallecano, AZ, Kuopion Palloseura, RC Strasbourg, Hamrun Spartans FC i Shkendija Tetowo.

 

ZOBACZ TAKŻE: Ćwierćfinalista poprzedniej edycji na drodze Lecha. Jak gra rywal "Kolejorza" w LK?


Zespół z Holandii - AZ - występował w poprzednim sezonie w Lidze Europy. W drugim co do ważności pucharze dotarł do 1/8 finału. Na tym etapie musiał uznać wyższość Tottenhamu.


Wcześniej Holendrzy wyeliminowali natomiast Galatasaray. W dwumeczu wygrali 6:3.


Jak gra AZ? Obejrzyj załączone do tego tekstu skróty meczów.


Początek fazy ligowej Ligi Konferencji zaplanowano na 2 października. W niej drużyny zagrają po sześć meczów, a najlepsze awansują do fazy pucharowej. Ostatnia seria gier zaplanowana została na 18 grudnia.


Pierwsze osiem drużyn wywalczy bezpośredni awans do 1/8 finału, a zespoły z miejsc 9-24 powalczą o to w fazie play off.


W tym sezonie wielki finał zaplanowany został na 27 maja 2026 roku w Lipsku.

ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Maciej Małysza: Jestem dumny, cała drużyna spisała się wspaniale
