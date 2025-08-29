Przypomnijmy, z kim zmierzy się Jagiellonia w fazie ligowej Ligi Konferencji. To: Rayo Vallecano, AZ, Kuopion Palloseura, RC Strasbourg, Hamrun Spartans FC i Shkendija Tetowo.

Zespół z Holandii - AZ - występował w poprzednim sezonie w Lidze Europy. W drugim co do ważności pucharze dotarł do 1/8 finału. Na tym etapie musiał uznać wyższość Tottenhamu.



Wcześniej Holendrzy wyeliminowali natomiast Galatasaray. W dwumeczu wygrali 6:3.



Jak gra AZ? Obejrzyj załączone do tego tekstu skróty meczów.



Początek fazy ligowej Ligi Konferencji zaplanowano na 2 października. W niej drużyny zagrają po sześć meczów, a najlepsze awansują do fazy pucharowej. Ostatnia seria gier zaplanowana została na 18 grudnia.



Pierwsze osiem drużyn wywalczy bezpośredni awans do 1/8 finału, a zespoły z miejsc 9-24 powalczą o to w fazie play off.



W tym sezonie wielki finał zaplanowany został na 27 maja 2026 roku w Lipsku.