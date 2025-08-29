Zbigniew Boniek po losowaniu Ligi Konferencji: Polskie zespoły mogą mieć dużo do powiedzenia!

Polskie zespoły nie mogą narzekać na los. Czekają nas aż cztery starcia polsko-czeskie, co w kontekście do pogoni za naszymi sąsiadami w rankingu UEFA ma niebagatelne znacznie.

Rywalami Jagiellonii będą: Rayo Vallecano (Hiszpania, dom), AZ Alkmaar (Holandia, wyjazd), Kuopion Palloseura (Finlandia, dom), RC Strasbourg (Francja, wyjazd), Ħamrun Spartans FC (Malta, dom), FK Škendija 79 Tetovo (Macedonia Północna, wyjazd).

Rywalami Rakowa będą: SK Rapid Wiedeń (Austria, dom), AC Sparta Praga (Czechy, wyjazd), AS Omónia Nikozja (Cypr, wyjazd), HŠK Zrinjski (Mostar) (Bośnia i Hercegowina, dom), Universitatea Craiova (Rumunia, dom) i SK Sigma Ołomuniec (Czechy, wyjazd).

Rywalami Lecha będą: SK Rapid Wiedeń (Austria, dom), Rayo Vallecano de Madrid (Hiszpania, wyjazd), 1.FSV Mainz 05 (Niemcy, dom), Lincoln Red Imps FC (Gibraltar, wyjazd), SK Sigma Ołomuniec (Czechy, wyjazd) i FC Lausanne-Sport (Szwajcaria, dom).

Rywalami Legii będą: Szachtar Donieck (Ukraina, wyjazd do Krakowa), AC Sparta Praga (Czechy, dom), NK Celje (Słowenia, wyjazd), Lincoln Red Imps FC (Gibraltar, dom), Samsunspor Kulübü (Turcja, dom), Noa Erewan (Armenia, wyjazd).

ZOBACZ TAKŻE: Liga Konferencji. Wyniki losowania fazy ligowej

Zbigniew Boniek komentuje losowanie polskich drużyn

- Zobaczymy, jak kluby takie jak Rayo Vallecano będą miały priorytety, czy Liga Konferencji będzie dla nich ważniejsza od La Liga. Umówmy się: w Lidze Konferencji są trzy-cztery drużyny, jak Fiorentina, Rayo Vallecano, AZ Alkmaar, które są faworytem i trudno dzisiaj rozbierać na czynniki pierwsze każdego przeciwnika polskich drużyn – powiedział nam Zbigniew Boniek.

- Teoretycznie zarówno Legię, Lecha, Raków i Jagiellonię stać na to, aby po fazie ligowej znaleźć się na jednym z czołowych 24 miejsc, co gwarantuje występy w fazie pucharowej Conference League, a to już będzie nieźle. Przeciwników znam tylko z nazwy, a nazwy nie grają. Grają piłkarze, których na razie nie znam – dodał.

Czy łatwiej będzie przetrwać do wiosny w Lidze Konferencji, skoro nie ma w tych rozgrywkach już tak wielkich marek jak Chealsea i Betis Sewilla, które spotkały się w finale poprzedniej edycji?

- To zrozumiałe, że najmocniejsze drużyny rywalizują w Lidze Mistrzów i w Lidze Europy. Ale Conference League to także bardzo ciekawe i dobre rozgrywki. Nasze drużyny mogą mieć w nich dużo do powiedzenia – uważa legendarny polski piłkarz.

Czy należy trąbić w fanfary w związku z tym, że jesteśmy jedną z zaledwie siedmiu federacji, która w eliminacjach nie straciła żadnego przedstawiciela?

- To nie jest żadną cechą postępu, tylko wynika z nowych zasad. Trudno mówić, że Lech jedzie na koniu z napisem „sukces”. Życzę mu jak najlepiej, ale zaczął od eliminacji do Champions League, ale tak prawdę powiedziawszy, poza przejściu Breidabiku, nie wygrał żadnego meczu w eliminacjach. Wczorajsze 2:1 z Genkiem nastąpiło po 1:5 u siebie. Dla mnie by było lepiej, gdybyśmy mieli jedną drużynę w Lidze Mistrzów, jedną w Lidze Europy i dwie w Lidze Konferencji. Wtedy moglibyśmy się czuć zwycięzcami – podkreśla Boniek.

- Mamy cztery drużyny w Lidze Konferencji, ale umówmy się – trzy spośród nich były faworytami. Legia również była faworytem w starciu z Larnacą, ale nie potrafiła wygrać i zamiast awansować do Ligi Europy, spadła do tej Konferencji. Tak prawdę powiedziawszy, nie zawiodły tylko Raków i Jagiellonia. One nie miały łatwej ścieżki, ale przeszły ją, grały na swoich zasadach. Natomiast Lech i Legia skorzystały z windy, jaką gwarantuje im UEFA. Ogólnie mamy cztery zespoły, więc trzeba się tylko cieszyć – tłumaczy były prezes PZPN-u.

Liga Konferencji 2025/26:

faza ligowa, 1. mecz: 2 października

faza ligowa, 2. mecz: 23 października

faza ligowa, 3. mecz: 6 listopada

faza ligowa, 4. mecz: 27 listopada

faza ligowa, 5. mecz: 11 grudnia

faza ligowa, 6. mecz: 18 grudnia

faza play-off: 19 lutego 2026 i 26 lutego 2026

1/8 finału: 12 marca 2026 i 19 marca 2026

1/4 finału: 9 kwietnia 2026 i 16 kwietnia 2026

1/2 finału: 30 kwietnia 2026 i 7 maja 2026

Finał: 27 maja 2026 w Lipsku