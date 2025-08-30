Awans do ćwierćfinału MŚ, a tu takie wyznanie Stysiak. Powiedziała to otwarcie

Siatkówka

Polskie siatkarki awansowały do ćwierćfinału mistrzostw świata. W sobotę pokonały Belgię 3:2. - Ciągle jesteśmy jedną wielką rodziną - powiedziała Magdalena Stysiak w rozmowie z Polsatem Sport.

fot. Volleyball World

Biało-Czerwone przegrały pierwszego seta, ale zdołały odwrócić losy spotkania.

 

- Nie zagrałyśmy najlepszego spotkania. Kolejny mecz do nauki, który, mam nadzieję, przyniesie coś pięknego. To ważna lekcja, ale myślę, że nie byłyśmy przygotowane na tak dobrą grę Belgijek - powiedziała Magdalena Stysiak.

 

Atakująca reprezentacji Polski zwróciła uwagę na ważną rzecz. 

 

- Kolejny raz powtarza się, że to drużyna. Nie gramy jednym składem. Ciągle jesteśmy jedną wielką rodziną. Nieważne, kto wchodzi na parkiet. Paulina (Damaske - przyp.red) i Malwina (Smarzek) – super wejścia. To jest ten team spirit - dodała.

 

Rywalkami Polek w ćwierćfinale będą Włoszki.

