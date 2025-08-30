Betclic 1 Liga: Polonia Warszawa - Pogoń Grodzisk Mazowiecki. Relacja live i wynik na żywo

Piłka nożna

Polonia Warszawa - Pogoń Grodzisk Mazowiecki to spotkanie w ramach ósmej kolejki Betclic 1 Ligi. Relacja live i wynik na żywo meczu Polonia Warszawa - Pogoń Grodzisk Mazowiecki na Polsatsport.pl

Polonia po siedmiu rozegranych meczach zgromadziła dziewięć punktów. Piłkarze Mariusza Pawlaka zaliczyli dwa zwycięstwa, dwie porażki i trzy remisy. W poprzedniej kolejce drużyna z Warszawy zremisowała z ŁKS-em Łódź 2:2. 

 

Z kolei Pogoń zgromadziła o dwa punkty więcej i znajduje się w górnej części tabeli. Drużyna Piotra Stokowca dobrze rozpoczęła sezon, ale ostatnio notuje nieco gorsze rezultaty. W ostatnich czterech spotkaniach poniosła dwie porażki, a raz zremisowała. 

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Polonia Warszawa - Pogoń Grodzisk Mazowiecki na Polsatsport.pl. Początek w sobotę o 19:30.

MR, Polsat Sport
