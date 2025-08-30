Polonia po siedmiu rozegranych meczach zgromadziła dziewięć punktów. Piłkarze Mariusza Pawlaka zaliczyli dwa zwycięstwa, dwie porażki i trzy remisy. W poprzedniej kolejce drużyna z Warszawy zremisowała z ŁKS-em Łódź 2:2.

ZOBACZ TAKŻE: Wielki powrót Messiego! Poprowadził drużynę do finału

Z kolei Pogoń zgromadziła o dwa punkty więcej i znajduje się w górnej części tabeli. Drużyna Piotra Stokowca dobrze rozpoczęła sezon, ale ostatnio notuje nieco gorsze rezultaty. W ostatnich czterech spotkaniach poniosła dwie porażki, a raz zremisowała.

Relacja live i wynik na żywo meczu Polonia Warszawa - Pogoń Grodzisk Mazowiecki na Polsatsport.pl. Początek w sobotę o 19:30.

MR, Polsat Sport