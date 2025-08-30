Betclic 1 Liga: Znicz Pruszków - Pogoń Siedlce. Relacja live i wynik na żywo
Znicz Pruszków - Pogoń Siedlce to spotkanie w ramach ósmej kolejki Betclic 1 Ligi. Relacja live i wynik na żywo meczu Znicz Pruszków - Pogoń Siedlce na Polsatsport.pl
Znicz w ostatniej kolejce pokonał Odrę Opole 2:0 po bramkach Radosława Majewskiego i Daniela Bąka. W ten sposób drużyna z Pruszkowa zdobyła swoje pierwsze punkty w tym sezonie, jednak nadal znajduje się na końcu ligowej stawki.
ZOBACZ TAKŻE: Wielki powrót Messiego! Poprowadził drużynę do finału
Natomiast Pogoń zgromadziła dotychczas dziewięć oczek i znajduje się w środku tabeli. Piłkarze Adama Noconia zaliczyli dotychczas dwa zwycięstwa, dwie porażki i trzy remisy. W poprzedniej kolejce zespół z Siedlec bezbramkowo zremisował z Puszczą Niepołomice na własnym stadionie.
W zeszłym sezonie drużyny mierzyły się dwukrotnie. Raz górą był Znicz, a w drugim spotkaniu triumfowała Pogoń. Jak będzie tym razem?
Relacja live i wynik na żywo meczu Znicz Pruszków - Pogoń Siedlce na Polsatsport.pl. Początek w sobotę o 19:30.Przejdź na Polsatsport.pl