Znicz w ostatniej kolejce pokonał Odrę Opole 2:0 po bramkach Radosława Majewskiego i Daniela Bąka. W ten sposób drużyna z Pruszkowa zdobyła swoje pierwsze punkty w tym sezonie, jednak nadal znajduje się na końcu ligowej stawki.

ZOBACZ TAKŻE: Wielki powrót Messiego! Poprowadził drużynę do finału

Natomiast Pogoń zgromadziła dotychczas dziewięć oczek i znajduje się w środku tabeli. Piłkarze Adama Noconia zaliczyli dotychczas dwa zwycięstwa, dwie porażki i trzy remisy. W poprzedniej kolejce zespół z Siedlec bezbramkowo zremisował z Puszczą Niepołomice na własnym stadionie.

W zeszłym sezonie drużyny mierzyły się dwukrotnie. Raz górą był Znicz, a w drugim spotkaniu triumfowała Pogoń. Jak będzie tym razem?

Relacja live i wynik na żywo meczu Znicz Pruszków - Pogoń Siedlce na Polsatsport.pl. Początek w sobotę o 19:30.

MR, Polsat Sport