Polonia po siedmiu rozegranych meczach ma na koncie 10 punktów, co plasuje ją w środku ligowej tabeli. Podopieczni Łukasza Tomczyka odnieśli trzy zwycięstwa, zaliczyli jeden remis i ponieśli trzy porażki. W swoim ostatnim starciu zremisowali z Ruchem Chorzów 1:1, a wcześniej pokonali Pogoń Grodzisk Mazowiecki 3:0

Wieczysta ma dotychczas rozegranych sześć spotkań i żadnego z nich nie przegrała. Piłkarze Przemysława Cecherza na razie pewnie kroczą w stronę awansu do Ekstraklasy. W poprzedniej kolejce zespół z Krakowa zremisował z Górnikiem Łęczna 2:2.

W zeszłym sezonie drużyny mierzyły się ze sobą w Betclic 2 Lidze. Raz górą była Wieczysta, a w drugim meczu triumfowała Polonia.

Relacja live i wynik na żywo meczu Polonia Bytom - Wieczysta Kraków na Polsatsport.pl. Początek w sobotę o 14:45.

MR, Polsat Sport