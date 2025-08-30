Czas na pierwsze Cafe Futbol w nowym sezonie!

Gospodarzem inauguracyjnego odcinka nowego sezonu Cafe Futbol będzie Bożydar Iwanow. Obok niego w studiu zasiądą Roman Kosecki, Marek Wasiluk, Roman Kołtoń i Tomasz Hajto.



Wiodącym tematem programu będzie zbliżający się wielkimi krokami sezon Ligi Konferencji UEFA. Będzie on wyjątkowy dla Polaków, bowiem w tegorocznej stawce ujrzymy wszystkie cztery polskie zespoły, które przeszły eliminacje. To historyczna chwila w tych rozgrywkach, ponieważ żadna liga nigdy nie miała tylu przedstawicieli.



Igor Marczak przygotował dla Państwa materiał, w którym, wraz ze swoimi rozmówcami, postarał się odpowiedzieć na pytanie, jak duży to sukces i ile znaczy dla Polaków.



Już 4 września Polska zagra w Holandii, a trzy dni później w Warszawie z Finlandią w ramach eliminacji Mistrzostw Świata 2026. Marta Wrońska, wraz ze znanymi osobistościami z piłkarskiego świata, przeanalizowała pierwsze powołania przed debiutanckim starciem selekcjonera Jana Urbana. Nie zabrakło w nich potencjalnych debiutantów!



Transmisja Cafe Futbol w Polsacie Sport 2, na Polsat Box Go i Polsatsport.pl. Początek w niedzielę o godzinie 11:00.