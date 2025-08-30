Drugi raz z rzędu! Vikings Vienna znowu w finale Europejskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego

W pierwszym półfinale tegorocznego sezonu Vikings Vienna zmierzyło się z Nordic Storm. Austriacy w sezonie zasadniczym wygrali 11 z 12 spotkań i bezpośrednio zagwarantowali sobie udział w tej fazie rozgrywek.

Z kolei gracze Nordic Storm musieli rywalizować w tzw. fazie Wild Card. Awans do półfinału wywalczyli, pokonując Rhein Fire 28:23.

Nic więc dziwnego, że Austriacy byli stawiani w roli faworytów. Pierwsza połowa zakończyła się remisem 14:14.



Po przerwie zawodnicy z Wiednia podkręcili tempo. Trzecią kwartę wygrali wysoko, a to ustawiło resztę meczu.



Austriacy wygrali 28:20 i po raz drugi z rzędu zagrają w finale Europejskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego.



W drugim półfinale Munich Ravens zmierzy się ze Stuttgart Sturge.

Ekipa Panthers Wrocław zakończyła sezon zasadniczy na trzecim miejscu w Dywizji Wschodniej. Polacy wygrali pięć spotkań, a siedem przegrali.

Vikings Vienna - Nordic Storm 28:20 (6:7, 8:7, 14:6, 0:0)