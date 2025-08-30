Polak gra dalej na US Open! Wyeliminował obrońcę tytułu

Drzewiecki i Willis dostali się do turnieju deblowego jako rezerwowi. Tym samym Polak po raz czwarty w sezonie znalazł się w drabince debla po wycofaniu się innej pary. Thompson w ubiegłorocznej edycji imprezy w Nowym Jorku, wraz z swym rodakiem Maxem Purcellem, triumfował w grze podwójnej.

To pierwsze zwycięstwo pochodzącego z Gorzowa Wlkp. tenisisty w turnieju wielkoszlemowym. Wygrana zapewni mu 100 punktów do rankingu deblowego ATP i umocni jego pozycję wśród 100 najlepszych deblistów świata. O awans do 1/8 finału wraz z partnerem z kortu zagra z Australijczykiem Johnem Peersen i Amerykaninem Jacksonem Withrowem.

Karol Drzewiecki/Marcus Willis - Jordan Thompson/Matthew Ebden 7:6 (7-5), 6:2

MR, PAP